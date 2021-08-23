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    КОСЬКОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

    ИНН
    КПП
    462003103663

    Продукция КОСЬКОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

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    Кресла парикмахерские и аналогичные кресла с устройствами для поворота, подъема, наклона и их детали
    Дата обновления: 23.08.2021
    Кресло массажное Casada AlphaSonic 2 grey black + BT headphones 150ВТ 220-240В 50/60ГЦ виды массажа и его комбинаций: разминающий, постукивающий, точечный шиатцу, похлопывающий, роликовый и воздушно-компрессионный массаж для ног, управление программой Антистресс через приложение, функции: трёхмерного сканирования тела, «невесомости» — Zero G, свободное пространство –Zero Space, "S" образная траектория хода каретки, длина хода каретки: не менее 120ММ, массажных подушек в зоне рук: не менее 16ШТ, в области ног: не менее 20ШТ, 3D массаж, встроенная акустическая система Hi-Fi класса, пульт дистанционного управления с ЖК-дисплеем, пульт быстрого доступа на подлокотнике кресла, ионизация воздуха, прогрев через встроенные карбоновые нити, независимый компрессор, программы памяти с возможностью сохранения индивидуальных настроек, массаж YOGA, исло роликов в области спины: не менее 4ШТ, в области ступней: не менее 4ШТ 120КГ ТС
    320000
    Единица измерения:
    ШТ
    Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
    Кресло Casada SkyLiner A300 массажное синтетическое покрытие на хлопковой основе 142х86х123ММ темно-серый
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
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