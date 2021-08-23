Кресло массажное Casada AlphaSonic 2 grey black + BT headphones 150ВТ 220-240В 50/60ГЦ виды массажа и его комбинаций: разминающий, постукивающий, точечный шиатцу, похлопывающий, роликовый и воздушно-компрессионный массаж для ног, управление программой Антистресс через приложение, функции: трёхмерного сканирования тела, «невесомости» — Zero G, свободное пространство –Zero Space, "S" образная траектория хода каретки, длина хода каретки: не менее 120ММ, массажных подушек в зоне рук: не менее 16ШТ, в области ног: не менее 20ШТ, 3D массаж, встроенная акустическая система Hi-Fi класса, пульт дистанционного управления с ЖК-дисплеем, пульт быстрого доступа на подлокотнике кресла, ионизация воздуха, прогрев через встроенные карбоновые нити, независимый компрессор, программы памяти с возможностью сохранения индивидуальных настроек, массаж YOGA, исло роликов в области спины: не менее 4ШТ, в области ступней: не менее 4ШТ 120КГ ТС