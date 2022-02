Сервер Dell PowerEdge R740 210-AKXJ-329-000 1 процессор Intel Xeon Gold 6230 20 ядер 2.1GHZ DDR4 32Gb 3200MHZ 1xDell 1.2TB SAS 12Gbps 10k 512n HD, 1xDell 480GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512 3 DWP Hot Plug AG Drive, Fully Assembled kit for G14 2.5" 1xiDRAC9 Enterprise1xPERC H730P + adapter RAID Controller, 2GB NV Cache, 1xBroadcom 5720 QP 1Gbps, 1xPower Supply (1 PSU) Dell 750W Hot Plug, Kit for R7401xRail kit 210-AKXJ-329-000