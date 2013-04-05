Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Реквизиты для пополнения лицевого счета для участия в закупочных процедурах можно получить только после завершения регистрации на ЭТП ГПБ. На email, указанный при заполнении анкеты на регистрацию, будет направлено уведомление, содержащее банковские реквизиты ЭТП ГПБ и уникальный номер лицевого счета, присвоенный пользователю по завершению аккредитации. Также реквизиты можно посмотреть в личном кабинете пользователя в разделе «Финансы» подменю «Состояние лицевого счета».
|Комиссия за участие в закупках
|Закупки СМСП по ст. 3.4 ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ
|Закупки заказчиков группы «Газпром нефть»
|Комиссия, удерживаемая с победителя в закупке (услуги оператора) **
|С комиссией за каждую победу
|С комиссией за каждую победу
По вопросам участия в коммерческих процедурах данной группы, то есть процедур, номер извещения которых на ЭТП ГПБ начинается с ГП, необходимо позвонить по контактам, указанным в технической документации.
Если закупка проходит в рамках 223-ФЗ и номер закупки присвоен в ЕИС (например, 31908445816), то условия участия соответствуют требованиям указанным в столбцах 1 и/или 2 текущей таблицы.
|Списание средств
|Средства блокируются на счете участника закупок в момент подачи заявки на процедуру. Списание происходит после публикации итогового протокола или заключения договора. Если заявка не окончилась победой, блокировка средств снимается.
|Плата взимается оператором в случаях и порядке, которые определены законодательством РФ
|Ограничения по НМЦ
|На закупки свыше 100 000 руб. с НДС ***
|На закупки свыше 100 000 руб. с НДС ***
|Вид обеспечения
заявки/задатка
|Денежные средства или банковская гарантия
|Денежные средства или банковская гарантия
|Обеспечение заявки/задаток от заказчика
|Вносится на лицевой счет участника на ЭТП ****
|Вносится на специальный счет в банке
|Стоимость, с учетом НДС
НМЦ (с НДС):
100 тыс. — 3 млн. ₽9 900 ₽
НМЦ (с НДС):
3 млн. — 50 млн. ₽14 900 ₽
НМЦ (с НДС):
свыше 50 млн. ₽19 900 ₽
1% от НМЦ, но не более6 000 ₽
|Тариф
|Малый бизнес КОРП
|Оптимальный КОРП
|Бизнес КОРП
|Бизнес + КОРП
|Безлимитный КОРП
|Пояснения
|Тариф позволяет участвовать в закупках ГК «Газпром энергохолдинг» с начальной ценой договора не более 500 тыс. рублей в течение 1 года.
|Тариф позволяет участвовать в закупках ГК «Газпром энергохолдинг» с начальной ценой договора не более 5 млн. рублей в течение 1 года.
|Тариф позволяет многократно участвовать в закупках ГК «Газпром энергохолдинг» с начальной ценой договора не более 100 млн. рублей в течение 1 года.
|Тариф позволяет многократно участвовать в закупках ГК «Газпром энергохолдинг» с начальной ценой договора не более 400 млн. рублей в течение 1 года.
|Тариф позволяет многократно участвовать во всех закупках ГК «Газпром энергохолдинг» без ограничений в течение 1 года.
|Стоимость
15 500 ₽ в год
36 000 ₽ в год
76 800 ₽ в год
96 000 ₽ в год
122 400 ₽ в год
|Тариф
|Комиссия за участие в закупках
|Безлимитный Интер РАО
|Закупки СМСП по ст. 3.4 ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ
|Комиссия, удерживаемая с победителя в закупке (услуги оператора)
|С комиссией за каждую победу
|Тариф позволяет многократно участвовать во всех закупках Группы «Интер РАО» без ограничений в течение 1 года
|С комиссией за каждую победу
|Списание средств
|Средства блокируются на счете участника закупок в момент подачи заявки на процедуру. Списание происходит после публикации итогового протокола или заключения договора. Если заявка не окончилась победой, блокировка средств снимается.
|Плата взимается оператором в случаях и порядке, которые определены законодательством РФ
|Ограничения по НМЦ
|—
|—
|На закупки свыше 100 000 руб. с НДС
|Стоимость
|1% от НМЦ, но не более 50 000 ₽ с НДС
|95 000 ₽ c НДС в год
|1% от НМЦ, но не более 5 000 ₽ кроме того НДС
|Плановая цена закупки/Начальная цена закупки/Цена заявки участника, рублей в т.ч. НДС **
|Списание за победу, рублей в т.ч. НДС ***
|до 700 тыс.
|1%
|от 700 тыс. до 3 млн.
9 900 ₽
|от 3 млн. до 7 млн.
12 000 ₽
|от 7 млн. до 15 млн.
28 000 ₽
|от 15 млн. до 35 млн.
60 000 ₽
|от 35 млн. до 80 млн.
120 000 ₽
|от 80 млн. до 200 млн.
250 000 ₽
|от 200 млн. до 500 млн.
350 000 ₽
|более 500 млн.
450 000 ₽
|Плановая цена закупки/Начальная цена закупки/Цена заявки участника, рублей в т.ч. НДС
|Списание за победу, рублей в т.ч. НДС
|до 3 млн.
|Бесплатно
|от 3 млн. до 50 млн.
14 900 ₽
|свыше 50 млн.
19 900 ₽
|Плановая цена закупки/Начальная цена закупки/Цена заявки участника, рублей в т.ч. НДС
|Списание за победу, рублей в т.ч. НДС
|до 1 млн.
|Бесплатно
|от 1 млн. до 3 млн.
9 900 ₽
|от 3 млн. до 50 млн.
14 900 ₽
|свыше 50 млн.
19 900 ₽
|Реализация коммерческого имущества
|Реализация государственного имущества
|Комиссия, удерживаемая с победителя в закупке (услуги оператора)
|С комиссией за каждую победу
|Нет, участие бесплатное
|Списание средств
|Средства блокируются на счете участника закупок в момент подачи заявки на процедуру.
Списание происходит после публикации итогового протокола или заключения договора. Если заявка не окончилась победой, блокировка средств снимается.
|-
|Ограничения по НМЦ
|нет
|нет
|Вид обеспечения
заявки/задатка
|Денежные средства
|Денежные средства
|Обеспечение заявки/задаток от заказчика
|Вносится на лицевой счет участника на ЭТП или на счет Продавца
|Вносится на лицевой счет участника на ЭТП или на счет Продавца
|Стоимость
|9 900 ₽
|-
|Ограничения по НМЦ
|На закупки свыше 100 000 руб. с НДС *
|Стоимость
1% от НМЦ, но не более5 000 ₽ кроме того НДС
|Тариф
|Малый бизнес
|Бизнес
|Бизнес+
|Безлимитный
|Оптимальный
|Пояснения
|Тариф позволяет участвовать в закупках секции ГК Газпром с начальной ценой договора не более 500 тыс. рублей в течение 1 года.
|Тариф позволяет многократно участвовать в закупках на секции ГК Газпром с начальной ценой договора не более 100 млн. рублей в течение 1 года.
|Тариф позволяет многократно участвовать в закупках на секции ГК Газпром с начальной ценой договора не более 400 млн. рублей в течение 1 года.
|Тариф позволяет многократно участвовать во всех закупках на секции ГК Газпром без ограничений в течение 1 года.
|Тариф позволяет участвовать в закупках секции ГК Газпром с начальной ценой договора не более 5 млн. рублей в течение 1 года.
|Стоимость
15 500 ₽ в год
76 800 ₽ в год
96 000 ₽ в год
122 400 ₽ в год
36 000 ₽ в год
|Тариф
|В рамках ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ для СМП
|В рамках ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ, все кроме СМП
|В соответствии с Постановлением от 03.11.2016 N 1133-ПП РФ (ТБО) для СМП
|В соответствии с Постановлением от 03.11.2016 N 1133-ПП РФ (ТБО) все кроме СМП
|Закупки в соответствии с Постановлением от 01.07.2016 N 615 (ФКР)
|Комиссия, удерживаемая с победителя в закупке
|С комиссией за каждую победу (списывается после заключения контракта)
|С комиссией за каждую победу (списывается после заключения контракта)
|С комиссией за каждую победу (списывается после заключения контракта)
|С комиссией за каждую победу (списывается после заключения контракта)
|7 900 рублей с победителя (списывается после заключения контракта)
|Списание средств
|Плата взимается оператором в случаях и порядке, которые определены законодательством РФ.
|Плата взимается оператором в случаях и порядке, которые определены законодательством РФ.
|Плата взимается оператором в случаях и порядке, которые определены законодательством РФ.
|Плата взимается оператором в случаях и порядке, которые определены законодательством РФ.
|Средства блокируются на счете участника закупок в момент подачи заявки на процедуру. Списание происходит после заключения контракта. Если заявка не окончилась победой, блокировка средств снимается.
|Стоимость
|1% от НМЦ, но не более 2000 р. с учетом НДС
|1% от НМЦ, но не более 5000 р. кроме того НДС
|1% от НМЦ, но не более 2000 р. с учетом НДС
|1% от НМЦ, но не более 5000 р. кроме того НДС
|Не распространяется на закупки без НМЦ