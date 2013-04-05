Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

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    Главная/Поставщикам/Тарифы для участия

    Тарифы для участия

    Реквизиты для перечисления денежных средств

    Реквизиты для пополнения лицевого счета для участия в закупочных процедурах можно получить только после завершения регистрации на ЭТП ГПБ. На email, указанный при заполнении анкеты на регистрацию, будет направлено уведомление, содержащее банковские реквизиты ЭТП ГПБ и уникальный номер лицевого счета, присвоенный пользователю по завершению аккредитации. Также реквизиты можно посмотреть в личном кабинете пользователя в разделе «Финансы» подменю «Состояние лицевого счета».

    Тарифы на участие в закупках корпоративных заказчиков
    Секция сайта «Закупки корпоративных заказчиков»

    Размер комиссии за участие в закупках *
    Комиссия за участие в закупкахЗакупки СМСП по ст. 3.4 ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗЗакупки заказчиков группы «Газпром нефть»
    Комиссия, удерживаемая с победителя в закупке (услуги оператора) **С комиссией за каждую победуС комиссией за каждую победу

    По вопросам участия в коммерческих процедурах данной группы, то есть процедур, номер извещения которых на ЭТП ГПБ начинается с ГП, необходимо позвонить по контактам, указанным в технической документации.

    Если закупка проходит в рамках 223-ФЗ и номер закупки присвоен в ЕИС (например, 31908445816), то условия участия соответствуют требованиям указанным в столбцах 1 и/или 2 текущей таблицы.

    Списание средствСредства блокируются на счете участника закупок в момент подачи заявки на процедуру. Списание происходит после публикации итогового протокола или заключения договора. Если заявка не окончилась победой, блокировка средств снимается.Плата взимается оператором в случаях и порядке, которые определены законодательством РФ
    Ограничения по НМЦНа закупки свыше 100 000 руб. с НДС ***На закупки свыше 100 000 руб. с НДС ***
    Вид обеспечения
    заявки/задатка    		Денежные средства или банковская гарантияДенежные средства или банковская гарантия
    Обеспечение заявки/задаток от заказчикаВносится на лицевой счет участника на ЭТП ****Вносится на специальный счет в банке
    Стоимость, с учетом НДС
    НМЦ (с НДС):
    100 тыс. — 3 млн. ₽    9 900 ₽
    НМЦ (с НДС):
    3 млн. — 50 млн. ₽    14 900 ₽
    НМЦ (с НДС):
    свыше 50 млн. ₽    19 900 ₽
    1% от НМЦ, но не более6 000 ₽
    • Данные тарифы не распространяются на физические, юридические лица, индивидуальных предпринимателей, зарегистрированные на ЭТП как Резидент стран СНГ или Резидент иностранного государства.*
    • Данные тарифы не распространяются на закупки, проводимые Банком ГПБ (АО), Компаниями Группы «Газпром энергохолдинг», Группой «Интер РАО» и на процедуры продажи и аренды имущества.**
    • Если начальная (максимальная) цена закупки равна или более 100 000 рублей с НДС, то взимается указанная комиссия, если НМЦ менее 100 000 рублей с НДС, то участие бесплатное.***
    • Если в закупке/процедуре установлено обеспечение заявки/задаток от заказчика/продавца, то участнику закупки/процедуры помимо комиссии за победу необходимо на лицевой счет ЭТП или счет заказчика/продавца зачислить установленную сумму обеспечения/задатка. Требования по зачислению обеспечения заявки/задатка устанавливает заказчик/продавец в документации.****
    • Внимание! Размер комиссии за участие определяется исходя из Начальной цены закупки. В случае, если Начальная цена закупки не определена, стоимость платы за участие рассчитывается исходя из стоимости цены заявки, подаваемой Участником закупки на участие в процедуре.В случае, если стоимость закупки или цена заявки Участника закупки определена в иностранной валюте, то для расчета стоимости платы за участие начальная цена закупки или цена заявки участника пересчитывается в рубли по курсу Центрального Банка России на дату подачи заявки Участником закупки.
    Тарифы на участие в закупках Компании Группы «Газпром энергохолдинг»
    ТарифМалый бизнес КОРПОптимальный КОРПБизнес КОРПБизнес + КОРПБезлимитный КОРП
    ПоясненияТариф позволяет участвовать в закупках ГК «Газпром энергохолдинг» с начальной ценой договора не более 500 тыс. рублей в течение 1 года.Тариф позволяет участвовать в закупках ГК «Газпром энергохолдинг» с начальной ценой договора не более 5 млн. рублей в течение 1 года.Тариф позволяет многократно участвовать в закупках ГК «Газпром энергохолдинг» с начальной ценой договора не более 100 млн. рублей в течение 1 года.Тариф позволяет многократно участвовать в закупках ГК «Газпром энергохолдинг» с начальной ценой договора не более 400 млн. рублей в течение 1 года.Тариф позволяет многократно участвовать во всех закупках ГК «Газпром энергохолдинг» без ограничений в течение 1 года.
    Стоимость
    15 500 в год
    36 000 в год
    76 800 в год
    96 000 в год
    122 400 в год
    Тарифы на участие в закупках Группы «Интер РАО»*
    ТарифКомиссия за участие в закупкахБезлимитный Интер РАОЗакупки СМСП по ст. 3.4 ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ
    Комиссия, удерживаемая с победителя в закупке (услуги оператора)С комиссией за каждую победуТариф позволяет многократно участвовать во всех закупках Группы «Интер РАО» без ограничений в течение 1 годаС комиссией за каждую победу
    Списание средствСредства блокируются на счете участника закупок в момент подачи заявки на процедуру. Списание происходит после публикации итогового протокола или заключения договора. Если заявка не окончилась победой, блокировка средств снимается.Плата взимается оператором в случаях и порядке, которые определены законодательством РФ
    Ограничения по НМЦНа закупки свыше 100 000 руб. с НДС
    Стоимость1% от НМЦ, но не более 50 000 ₽ с НДС 95 000 c НДС в год1% от НМЦ, но не более 5 000 ₽ кроме того НДС
    • Не распространяются на закупки для СМСП, предусмотренные статьей 3.4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.*
    Размер комиссии за участие в закупках, проводимых Банком ГПБ (АО)*
    Плановая цена закупки/Начальная цена закупки/Цена заявки участника, рублей в т.ч. НДС **Списание за победу, рублей в т.ч. НДС ***
    до 700 тыс.1%
    от 700 тыс. до 3 млн.
    9 900
    от 3 млн. до 7 млн.
    12 000
    от 7 млн. до 15 млн.
    28 000
    от 15 млн. до 35 млн.
    60 000
    от 35 млн. до 80 млн.
    120 000
    от 80 млн. до 200 млн.
    250 000
    от 200 млн. до 500 млн.
    350 000
    более 500 млн.
    450 000
    • В закупках, извещения о которых размещены «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО), основной государственный регистрационный номер 1027700167110), на секции корпоративных заказчиков. Данные тарифы не распространяются на закупки, проводимые другими Организаторами и Заказчиками на секции корпоративных заказчиков.*
    • Размер комиссии за участие определяется исходя из Начальной цены закупки. В случае, если Начальная цена закупки не определена, стоимость платы за участие рассчитывается исходя из стоимости цены заявки, подаваемой Участником закупки на участие в процедуре**
    • В случае, если стоимость закупки или цена заявки Участника закупки определена в иностранной валюте, то для расчета стоимости платы за участие начальная цена закупки или цена заявки участника пересчитывается в рубли по курсу Центрального Банка России на дату подачи заявки Участником закупки.***
    Тарифы на участие в закупках ООО «Газпром бурение» и его дочерних обществ
    Плановая цена закупки/Начальная цена закупки/Цена заявки участника, рублей в т.ч. НДССписание за победу, рублей в т.ч. НДС
    до 3 млн.Бесплатно
    от 3 млн. до 50 млн.
    14 900
    свыше 50 млн.
    19 900
    • Внимание! Размер комиссии за участие определяется исходя из Начальной цены закупки. В случае, если Начальная цена закупки не определена, стоимость платы за участие рассчитывается исходя из стоимости цены заявки, подаваемой Участником закупки на участие в процедуре.В случае, если стоимость закупки или цена заявки Участника закупки определена в иностранной валюте, то для расчета стоимости платы за участие начальная цена закупки или цена заявки участника пересчитывается в рубли по курсу Центрального Банка России на дату подачи заявки Участником закупки.
    Тарифы на участие в закупках АО «Стройтрансгаз» (ИНН 5700000164)
    Плановая цена закупки/Начальная цена закупки/Цена заявки участника, рублей в т.ч. НДССписание за победу, рублей в т.ч. НДС
    до 1 млн.Бесплатно
    от 1 млн. до 3 млн.
    9 900
    от 3 млн. до 50 млн.
    14 900
    свыше 50 млн.
    19 900
    • Внимание! Размер комиссии за участие определяется исходя из Начальной цены закупки. В случае, если Начальная цена закупки не определена, стоимость платы за участие рассчитывается исходя из стоимости цены заявки, подаваемой Участником закупки на участие в процедуре.В случае, если стоимость закупки или цена заявки Участника закупки определена в иностранной валюте, то для расчета стоимости платы за участие начальная цена закупки или цена заявки участника пересчитывается в рубли по курсу Центрального Банка России на дату подачи заявки Участником закупки.
    Размер комиссии за участие в процедурах по реализации имущества
    Реализация коммерческого имуществаРеализация государственного имущества
    Комиссия, удерживаемая с победителя в закупке (услуги оператора)С комиссией за каждую победуНет, участие бесплатное
    Списание средствСредства блокируются на счете участника закупок в момент подачи заявки на процедуру.
    Списание происходит после публикации итогового протокола или заключения договора. Если заявка не окончилась победой, блокировка средств снимается.    		-
    Ограничения по НМЦнетнет
    Вид обеспечения
    заявки/задатка    		Денежные средстваДенежные средства
    Обеспечение заявки/задаток от заказчикаВносится на лицевой счет участника на ЭТП или на счет ПродавцаВносится на лицевой счет участника на ЭТП или на счет Продавца
    Стоимость 9 900-
    Тарифы на участие в процедурах на право пользования участком недр
    Ограничения по НМЦНа закупки свыше 100 000 руб. с НДС *
    Стоимость
    1% от НМЦ, но не более5 000 ₽ кроме того НДС
    • Если НМЦ менее 100 000 рублей с НДС, то участие бесплатное.*
    • Внимание! Процедуры проходят в соответствии с ПП от 28.12.2021 г. № 2499
    Тарифы за участие в закупках в Торговом портале
    Для поставщиков участие в Ценовых запросах Заказчиков бесплатное.
    Плата взимается с поставщика-победителя (-ей) при утверждении заказа в размере 1% от общей суммы заказа с НДС, но не менее 100 рублей.

    Тарифы на участие в закупках на секции "Закупки ГК Газпром"
    Секция сайта «Закупки ГК Газпром»

    ТарифМалый бизнесБизнесБизнес+БезлимитныйОптимальный
    ПоясненияТариф позволяет участвовать в закупках секции ГК Газпром с начальной ценой договора не более 500 тыс. рублей в течение 1 года.Тариф позволяет многократно участвовать в закупках на секции ГК Газпром с начальной ценой договора не более 100 млн. рублей в течение 1 года.Тариф позволяет многократно участвовать в закупках на секции ГК Газпром с начальной ценой договора не более 400 млн. рублей в течение 1 года.Тариф позволяет многократно участвовать во всех закупках на секции ГК Газпром без ограничений в течение 1 года.Тариф позволяет участвовать в закупках секции ГК Газпром с начальной ценой договора не более 5 млн. рублей в течение 1 года.
    Стоимость
    15 500 в год
    76 800 в год
    96 000 в год
    122 400 в год
    36 000 в год

    Размер комиссии за участие в закупках на секции Государственные закупки
    Секция сайта «Закупки государственных заказчиков»

    ТарифВ рамках ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ для СМПВ рамках ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ, все кроме СМПВ соответствии с Постановлением от 03.11.2016 N 1133-ПП РФ (ТБО) для СМПВ соответствии с Постановлением от 03.11.2016 N 1133-ПП РФ (ТБО) все кроме СМПЗакупки в соответствии с Постановлением от 01.07.2016 N 615 (ФКР)
    Комиссия, удерживаемая с победителя в закупкеС комиссией за каждую победу (списывается после заключения контракта)С комиссией за каждую победу (списывается после заключения контракта)С комиссией за каждую победу (списывается после заключения контракта)С комиссией за каждую победу (списывается после заключения контракта)7 900 рублей с победителя (списывается после заключения контракта)
    Списание средствПлата взимается оператором в случаях и порядке, которые определены законодательством РФ.Плата взимается оператором в случаях и порядке, которые определены законодательством РФ.Плата взимается оператором в случаях и порядке, которые определены законодательством РФ.Плата взимается оператором в случаях и порядке, которые определены законодательством РФ.Средства блокируются на счете участника закупок в момент подачи заявки на процедуру. Списание происходит после заключения контракта. Если заявка не окончилась победой, блокировка средств снимается.
    Стоимость1% от НМЦ, но не более 2000 р. с учетом НДС1% от НМЦ, но не более 5000 р. кроме того НДС1% от НМЦ, но не более 2000 р. с учетом НДС1% от НМЦ, но не более 5000 р. кроме того НДСНе распространяется на закупки без НМЦ
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