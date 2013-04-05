По вопросам участия в коммерческих процедурах данной группы, то есть процедур, номер извещения которых на ЭТП ГПБ начинается с ГП, необходимо позвонить по контактам, указанным в технической документации.

Если закупка проходит в рамках 223-ФЗ и номер закупки присвоен в ЕИС (например, 31908445816), то условия участия соответствуют требованиям указанным в столбцах 1 и/или 2 текущей таблицы.