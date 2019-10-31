Торговый портал ЭТП ГПБ (Интернет-магазин)

Торговый портал предназначен для проведения закупок в электронной форме и позволяет заказчикам публиковать запросы о приобретении товаров, работ, услуг, а поставщикам направлять свои ценовые предложения, на основании которых, заказчик может оформить у поставщика заказ на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Поставщикам не нужна электронная подпись для участия в Ценовых запросах на Торговом портале.

Для регистрации на торговом портале необходимо перейти по ссылке: https://etp.gpb.ru/#front/resident

Условия участия для поставщика

Бесплатная регистрация.

Бесплатное участие в ценовых запросах Заказчика.

Плата взимается с победителя по заказу в размере 1% от общей стоимости заказа (но не менее 100 рублей).

Бесплатное добавление продуктов/услуг из общего Справочника (каталога) и из ценовых запросов в личный прайс-лист Поставщика.

Добавление новых продуктов/услуг в Справочник ЭТП ГПБ осуществляется согласно действующего тарифа.

Плата за обработку позиций (классификация и нормализация) службой каталогизации ЭТП ГПБ, отраженная в заявке, составит:

Наименование услуги Стоимость обработки позиции Нормализация 200 рублей Нормализация + Классификация по КТРУ 250 рублей Классификация по КТРУ 50 рублей

Список контактов: