Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Регистрация на сайте ЭТП ГПБ бесплатная
Закупки корпоративных заказчиков
Срок рассмотрения заявки на регистрацию Оператором не более 5-ти рабочих дней
Вы можете оформить ЭП для участия в торгах на ЭТП ГПБ у аккредитованного Удостоверяющего центра ЭТП ГПБ Консалтинг, позвонив по телефону 8 (495) 150-06-61, или заказать ЭП на сайте.
Закупки 44-ФЗ
Для участия в закупках на данной секции необходимо пройти регистрацию в Едином реестре участников закупки ( ЕРУЗ)
В случае, если Вам необходима помощь по регистрации в ЕРУЗ, обратитесь по телефону
8 495 150 0661, либо оставьте заявку здесь и мы свяжемся с вами в течение 15 минут.
Закупки ГК Газпром
Срок рассмотрения заявки на регистрацию Оператором не более 5-ти рабочих дней
Необходимый пакет документов
Директор является держателем ЭП:
Уполномоченное лицо является держателем ЭП:
Индивидуальный предприниматель является держателем ЭП:
Физическое лицо является держателем ЭП:
Запрос предложений
Аукцион на понижение / Редукцион
Запрос предложений
Запрос котировок
Конкурс
Аукцион на понижение/Редукцион
Попозиционные торги
Ценовой запрос на Торговом портале
Аукцион
Конкурс
Запрос предложений
Запрос котировок
Торговый портал ЭТП ГПБ (Интернет-магазин)
Торговый портал предназначен для проведения закупок в электронной форме и позволяет заказчикам публиковать запросы о приобретении товаров, работ, услуг, а поставщикам направлять свои ценовые предложения, на основании которых, заказчик может оформить у поставщика заказ на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Поставщикам не нужна электронная подпись для участия в Ценовых запросах на Торговом портале.
Для регистрации на торговом портале необходимо перейти по ссылке: https://etp.gpb.ru/#front/resident
Условия участия для поставщика
Плата за обработку позиций (классификация и нормализация) службой каталогизации ЭТП ГПБ, отраженная в заявке, составит:
|Наименование услуги
|Стоимость обработки позиции
|Нормализация
|200 рублей
|Нормализация + Классификация по КТРУ
|250 рублей
|Классификация по КТРУ
|50 рублей
Список контактов:
Инструкции и регламенты
Документы и регламенты по закупкам:
Документы и регламенты по закупкам
Документы и регламенты по Торговому порталу (Интернет-магазин)