Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

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    Поставщикам

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    Регистрация на сайте ЭТП ГПБ бесплатная

    Закупки корпоративных заказчиков

    1. Заполнение анкеты на регистрацию (состоит из 3 шагов):
      1. Сведения о пользователе;
      2. Сведения об организации;
      3. Регистрационные документы
    2. Подписание заявки на регистрацию электронной подписью
    3. Активация e-mail
    4. Создание учётной записи (без применения ЭП).Участие в торгах с установленным признаком "Подавать заявки без использования ЭП разрешается".
    5. Регистрация 1-го уровня
      1. Регистрационные документы
      2. Применение ЭП
      3. Участие в торгах без ограничения

        Срок рассмотрения заявки на регистрацию Оператором не более 5-ти рабочих дней


        Вы можете оформить ЭП для участия в торгах на ЭТП ГПБ у аккредитованного Удостоверяющего центра ЭТП ГПБ Консалтинг, позвонив по телефону 8 (495) 150-06-61, или заказать ЭП на сайте.

    Закупки 44-ФЗ

    Для участия в закупках на данной секции необходимо пройти регистрацию в Едином реестре участников закупки ( ЕРУЗ)

    В случае, если Вам необходима помощь по регистрации в ЕРУЗ, обратитесь по телефону
    8 495 150 0661, либо оставьте заявку здесь и мы свяжемся с вами в течение 15 минут.

    Закупки ГК Газпром

    1. Регистрация 1-го уровня
    2. Регистрационные документы
    3. Применение ЭП

      Срок рассмотрения заявки на регистрацию Оператором не более 5-ти рабочих дней

    4. Регистрация в Автоматизированной системе электронных закупок ПАО Газпром. Подробнее

    Необходимый пакет документов

    Для юридического лица

    Директор является держателем ЭП:

    • Выписку из ЕГРЮЛ, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения с заявлением;
    • Устав;
    • Документ о назначении или об избрании руководителя на должность (протокол, выписку из протокола, решение; для бюджетных и унитарных предприятий - приказ, распоряжение);
    • Решение об одобрении или о совершении по результатам электронных аукционов сделок от имени участника закупки

    Уполномоченное лицо является держателем ЭП:

    • Выписку из ЕГРЮЛ, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения с заявлением;
    • Устав;
    • Документ о назначении или об избрании руководителя на должность (протокол, выписку из протокола, решение; для бюджетных и унитарных предприятий - приказ, распоряжение) + Доверенность на исполнителя (держателя ЭП), подтверждающую полномочия лица на аккредитацию
    • Документ о назначении или об избрании руководителя на должность (протокол, выписку из протокола, решение; для бюджетных и унитарных предприятий - приказ, распоряжение) + Доверенность на исполнителя (держателя ЭП), подтверждающую полномочия лица на участие в электронных процедурах от имени организации (образец доверенности);
    • Решение об одобрении или о совершении по результатам электронных аукционов сделок от имени участника закупки;

    Для индивидуального предпринимателя

    Индивидуальный предприниматель является держателем ЭП:

    • Выписку из ЕГРИП;
    • Копию паспорта ИП;

    Для физического лица

    Физическое лицо является держателем ЭП:

    • Копию свидетельства о присвоении ИНН
    • Копию паспорта ФЛ.

    Секция сайта «Закупки ГК Газпром»

    Запрос предложений

    • Прием
      заявок
    • Вскрытие
      заявок
    • Уторговывание
    • Подведение
      итогов
    • Заключение
      договора
    • Архив

    Аукцион на понижение / Редукцион

    • Прием
      заявок
    • Рассмотрение
      заявок
    • Торги
    • Подведение
      итогов
    • Заключение
      договора
    • Архив

    Секция сайта “Закупки корпоративных заказчиков”

    Запрос предложений

    • Прием
      заявок
    • Вскрытие
      заявок
    • Уторговывание
    • Подведение
      итогов
    • Заключение
      договора
    • Архив

    Запрос котировок

    • Прием
      заявок
    • Рассмотрение
      заявок
    • Уторговывание
    • Подведение
      итогов
    • Заключение
      договора
    • Архив

    Конкурс

    • Прием
      заявок
    • Вскрытие
      заявок
    • Рассмотрение
      заявок
    • Уторговывание
    • Подведение
      итогов
    • Заключение
      договора
    • Архив

    Аукцион на понижение/Редукцион

    • Прием
      заявок
    • Рассмотрение
      заявок
    • Торги
    • Подведение
      итогов
    • Заключение
      договора
    • Архив

    Попозиционные торги

    • Прием
      заявок
    • Подведение
      итогов
    • Заключение
      договора
    • Архив

    Ценовой запрос на Торговом портале

    • Прием и рассмотрение
      заявок
    • Уторговывание
    • Подведение
      итогов
    • Заключение
      договора
    • Архив

    Секция сайта “Закупки 44-ФЗ”

    Аукцион

    • Прием
      заявок
    • Рассмотрение и оценка
      первых и частей заявок
    • Торги
    • Подведение
      итогов
    • Заключение
      контракта
    • Архив

    Конкурс

    • Прием
      заявок
    • Рассмотрение и оценка
      1-х частей заявок
    • Подача окончательных
      предложений
    • Рассмотрение 2-х
      частей заявок
    • Подведение
      итогов
    • Заключение
      контракта
    • Архив

    Запрос предложений

    • Прием
      заявок
    • Рассмотрение и
      оценка заявок
    • Подача окончательный
      предложений
    • Подведение
      итогов
    • Заключение
      контракта
    • Архив

    Запрос котировок

    • Прием
      заявок
    • Рассмотрение
      заявок
    • Результаты
      рассмотрения котировок
    • Заключение
      контракта
    • Архив

    Торговый портал ЭТП ГПБ (Интернет-магазин)

    Торговый портал предназначен для проведения закупок в электронной форме и позволяет заказчикам публиковать запросы о приобретении товаров, работ, услуг, а поставщикам направлять свои ценовые предложения, на основании которых, заказчик может оформить у поставщика заказ на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

    Поставщикам не нужна электронная подпись для участия в Ценовых запросах на Торговом портале.

    Для регистрации на торговом портале необходимо перейти по ссылке: https://etp.gpb.ru/#front/resident

    Условия участия для поставщика

    • Бесплатная регистрация.
    • Бесплатное участие в ценовых запросах Заказчика.
    • Плата взимается с победителя по заказу в размере 1% от общей стоимости заказа (но не менее 100 рублей).
    • Бесплатное добавление продуктов/услуг из общего Справочника (каталога) и из ценовых запросов в личный прайс-лист Поставщика.
    • Добавление новых продуктов/услуг в Справочник ЭТП ГПБ осуществляется согласно действующего тарифа.

    Плата за обработку позиций (классификация и нормализация) службой каталогизации ЭТП ГПБ, отраженная в заявке, составит:

    Наименование услуги Стоимость обработки позиции
    Нормализация 200 рублей
    Нормализация + Классификация по КТРУ 250 рублей
    Классификация по КТРУ 50 рублей

    Список контактов:

    • Сообщить об ошибке в функционале: tech@etpgpb.ru
    • Для общих вопросов: 8-800-100-66-22
    • Вопросы классификатора: klass@etpgpb.ru

    Инструкции и регламенты

    Секция сайта «Закупки ГК Газпром»

    Документы и регламенты по закупкам:

    Секция сайта «Закупки 44-ФЗ»

    Документы и регламенты по закупкам:

    Секция сайта «Закупки корпоративных заказчиков»

    Документы и регламенты по закупкам

    Документы и регламенты по Торговому порталу (Интернет-магазин)

    Секция сайта «Продажа и аренда имущества»

    Документы и регламенты по закупкам:

    Видео-инструкция



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