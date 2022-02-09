Дата торгов: 9 февраля 2022 года
Собственник: ООО «НПП КуйбышевТелеком-Метрология».
Регион (город): Самарская область, пгт. Волжский
Стоимость: 14 760 000 Р
Дата торгов: 9 февраля 2022 года
Собственник: ООО «НПП КуйбышевТелеком-Метрология».
Регион (город): Самарская область, пгт. Волжский
Стоимость: 14 760 000 Р
Дата торгов: 11 марта 2022 года
Собственник: АО «Газпромбанк»
Регион (город): Республика Дагестан, г.Махачкала
Стоимость: 3 353 000 Р
Дата торгов: 11 марта 2022 года
Собственник: АО «Газпромбанк»
Регион (город): Республика Дагестан, г.Махачкала
Стоимость: 2 775 000 Р
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