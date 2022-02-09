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Автобус MAN Lion's

Дата торгов: 9 февраля 2022 года

Собственник: ООО «НПП КуйбышевТелеком-Метрология».

Регион (город): Самарская область, пгт. Волжский

Стоимость: 14 760 000  Р

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Квартира

Дата торгов: 11 марта 2022 года

Собственник: АО «Газпромбанк»

Регион (город): Республика Дагестан, г.Махачкала

Стоимость: 3 353 000  Р

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Дом с земельным участком

Дата торгов: 11 марта 2022 года

Собственник: АО «Газпромбанк»

Регион (город): Республика Дагестан, г.Махачкала

Стоимость: 2 775 000  Р

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Актуальные торги по продаже имущества

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Наименование и номер
Продавец
Прием заявок, до
Цена, руб.
Продажа имущества посредством публичного предложения. Предмет торгов: Хозяйственные сараи (28 ед.). Лот 14 - Хозяйственный сарай 31,50 кв.м., инв.37-XXI-51-032. Местонахождение: Московская область, Луховицкий район, п. Газопроводск. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»596653
ЭТП ГПБПубличное предложение
04.03.202218:00  GMT+03:00
136 545
Продажа имущества посредством публичного предложения. Предмет торгов: Хозяйственные сараи (28 ед.). Лот 13 - Хозяйственный сарай 32,90 кв.м., инв.37-XXI-51-031. Местонахождение: Московская область, Луховицкий район, п. Газопроводск. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»596643
ЭТП ГПБПубличное предложение
04.03.202218:00  GMT+03:00
142 613
Продажа имущества посредством публичного предложения. Предмет торгов: Хозяйственные сараи (28 ед.). Лот 12 - Хозяйственный сарай 35 кв.м., инв.37-XXI-51-030. Местонахождение: Московская область, Луховицкий район, п. Газопроводск. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»596638
ЭТП ГПБПубличное предложение
04.03.202218:00  GMT+03:00
151 716
Продажа имущества посредством публичного предложения. Предмет торгов: Хозяйственные сараи (28 ед.). Лот 11 - Хозяйственный сарай 32,70 кв.м., инв.37-XXI-51-029. Местонахождение: Московская область, Луховицкий район, п. Газопроводск. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»596634
ЭТП ГПБПубличное предложение
04.03.202218:00  GMT+03:00
141 746
Продажа имущества посредством публичного предложения. Предмет торгов: Хозяйственные сараи (28 ед.). Лот 10 - Хозяйственный сарай 32,40 кв.м., инв.37-XXI-51-040. Местонахождение: Московская область, Луховицкий район, п. Газопроводск. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»596630
ЭТП ГПБПубличное предложение
04.03.202218:00  GMT+03:00
140 446
Продажа имущества посредством публичного предложения. Предмет торгов: Хозяйственные сараи (28 ед.). Лот 9 - Хозяйственный сарай 32,40 кв.м., инв.37-XXI-51-056. Местонахождение: Московская область, Луховицкий район, п. Газопроводск. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»596601
ЭТП ГПБПубличное предложение
04.03.202218:00  GMT+03:00
140 446
Продажа имущества посредством публичного предложения. Предмет торгов: Хозяйственные сараи (28 ед.). Лот 8 - Хозяйственный сарай 33,70 кв.м., инв.37-XXI-51-055. Местонахождение: Московская область, Луховицкий район, п. Газопроводск. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»596596
ЭТП ГПБПубличное предложение
04.03.202218:00  GMT+03:00
146 081
Продажа имущества посредством публичного предложения. Предмет торгов: Хозяйственные сараи (28 ед.). Лот 7 - Хозяйственный сарай 33,20 кв.м., инв.37-XXI-51-054. Местонахождение: Московская область, Луховицкий район, п. Газопроводск. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»596593
ЭТП ГПБПубличное предложение
04.03.202218:00  GMT+03:00
143 914
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Подготовка пакета документов по процедуре торгов
Публикация извещения и проведение торгов
Поиск и привлечение потенциальных покупателей
Консультация потенциальных участников и помощь в участии в торгах
Проведение комплексной и эффективной рекламы объекта продажи на выгодных условиях
Имущество успешно продано
Снижены финансовые затраты, связанные с содержанием и обслуживанием непрофильных активов

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