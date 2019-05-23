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    Главная / Торги / Оказание услуг по нанесению изоляционного покрытия на трубы д.325х9

    Оказание услуг по нанесению изоляционного покрытия на трубы д.325х9

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.05.2019 00:0023.05.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 97626Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    97626

    Наименование закупки

    Оказание услуг по нанесению изоляционного покрытия на трубы д.325х9

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.05.2019 13:33

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Контактный телефон

    +7 831 433-16-95

    Факс

    +7 83173 3-16-95

    Адрес электронной почты

    ceo@vtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по нанесению изоляционного покрытия на трубы д.325х9

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.05.2019 00:00 GMT +323.05.2019 00:0023.05.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 97626Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по нанесению изоляционного покрытия на трубы д.325х9

    Начальная цена

    278 991,09

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Челябинская область, Копейский завод изоляции труб. Челябинская обл., г. Копейск, ул. Мечникова, д.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Самовывоз. Оплата поставленного Товара производится Покупателем не позднее 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору, подписания сторонами Товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком оригинала счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Нанесение покрытия наружного антикоррозионного монослойного на основе экструдированного полиэтилена на трубу 325х9.0ММ ТУ 24.20.13-001-45657335-2017"

    Кол-во: 219.500

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