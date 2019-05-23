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Наименование закупки
Оказание услуг по нанесению изоляционного покрытия на трубы д.325х9
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
20.05.2019 13:33
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Контактный телефон
+7 831 433-16-95
Факс
+7 83173 3-16-95
Адрес электронной почты
ceo@vtg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горобцова Диана Николаевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по нанесению изоляционного покрытия на трубы д.325х9
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
23.05.2019 00:00 GMT +323.05.2019 00:0023.05.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 97626Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по нанесению изоляционного покрытия на трубы д.325х9
Начальная цена
278 991,09
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Челябинская область, Копейский завод изоляции труб. Челябинская обл., г. Копейск, ул. Мечникова, д.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Самовывоз. Оплата поставленного Товара производится Покупателем не позднее 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору, подписания сторонами Товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком оригинала счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Кол-во: 219.500