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    Главная / Торги / Электроматериалы

    Электроматериалы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.04.2019 11:0024.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 93559Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    93559

    Наименование закупки

    Электроматериалы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.04.2019 15:33

    Документация процедуры

    image22092.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "ВНИПИгаздобыча"
    Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"

    Юридический адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Почтовый адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Контактный телефон

    +7 8452 74-30-05

    Факс

    +7 8452 74-30-00 доб. 4179

    Адрес электронной почты

    ShustovaVS@vnipigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шустова Валентина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Электроматериалы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.04.2019 11:00 GMT +324.04.2019 11:0024.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 93559Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электроматериалы

    Начальная цена

    318 195,37

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, г. Саратов, ул. Аэропорт, д. 53 АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок поставки: в течение 5 дней с момента заключения договора. Порядок оплаты: в течение 45 дней по факту поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ВНИПИгаздобыча"
    Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"

    Адрес местонахождения

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Батарея аккумуляторная Delta HR 12-100 L 100А·Ч 12В 30А 215х330х171ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Светильник потолочный светодиодный JazzWay SENSOR PBH-PC2-RS 2850584A 12ВТ 220В 4000K 960ЛМ 224х221х100ММ 0.57КГ IP65 ПММА"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Светильник потолочный пылевлагозащищенный JazzWay PBH-PC2-RA 1035660 12ВТ 230В 4000K 960ЛМ 224х221х100ММ IP65 ПММА"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Припой оловянно-свинцовый с канифолью FIT ПОС 61 проволока 30х10х30х30ММ серебристый 60586 ГОСТ 21931-76"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Припой оловянно-свинцовый FIT ПОС 61 40х10х40ММ серебристый 10Г 60581 ГОСТ 21931-76"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Лента изоляционная Safeline ПВХ 19ММ 0.15ММ 20М черная 9366"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Вилка прямая с заземлением IEK Омега каучуковая 16А 220-250В 2Р+Е IP44 PKR01-016-2-K02"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 8"

    "Выключатель автоматический SH201L C16 16А C IP20 220В 1P 4.5кА УХЛ3.1 ABB"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 9"

    "Выключатель автоматический ВА57Ф35-340010-160А-1600-400AC-УХЛ3 160А IP20 690В 3P 10кА УХЛ3 109307 ГОСТ Р 50030.2 от -60 до +40ГРАД ЦЕЛЬС ТУ 3422-037-05758109-2011 АО "КЭАЗ" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Кабель силовой с медной жилой круглый КГтп-ХЛ 2х1.5 0.66КВ композиция на основе стирольного термоэластопласта"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 11"

    "Кабель силовой с медной жилой круглый КГтп-ХЛ 3х2.5 0.66КВ композиция на основе стирольного термоэластопласта"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 12"

    "Кабель силовой с медной жилой плоский рипкорд ВВГнг(A)-LS 3х1.5 0.66КВ ПВХ-пластикат"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 13"

    "Кабель силовой с медной жилой плоский рипкорд ВВГнг(A)-LS 3х2.5 0.66КВ ПВХ-пластикат"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 14"

    "Лампа светодиодная LED Gauss 5ВТ 220В GU5.3 50ММ 4100K белая 530ЛМ 101505205"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 15"

    "Лампа светодиодная LED Filament NLL-F-C35 4ВТ 220В Е14 свеча 2700К 100ММ 35ММ теплый 350ЛМ 71307"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 16"

    "Лампа светодиодная LED Gauss Elementary 8ВТ 230В Е14 шар 4100K 45ММ белая 540ЛМ 53128"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 17"

    "Лампа светодиодная LED Gauss Elementary 20ВТ 230В E27 6500К 110ММ белая 1750ЛМ 23239"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 18"

    "Лампа светодиодная LED Gauss Elementary 8ВТ 230В E27 шар 50ММ 80ММ 45ММ 520ЛМ 53218"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 19"

    "Переключатель наружный Plexo 10А IP55 двухклавишный серый Legrand 69715"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 20"

    "Переключатель наружный Plexo 10А IP55 одноклавишный серый Legrand 69711"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 21"

    "Розетка двойная скрытая Legrand PLEXO 16А 220В IP55 с заземлением серая 069576"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 22"

    "Розетка наружная установка Legrand PLEXO 16А IP55 с заземлением 1 гнездо серая 69733"

    Кол-во: 60.000

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