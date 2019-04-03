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Наименование закупки
Система доочистки питьевой воды "А250"пищеблока
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 22:17
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Вячеслава Шишкова, 2/2
Почтовый адрес
603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Вячеслава Шишкова, 2/2
Контактный телефон
+7 831 417-27-86
Факс
Адрес электронной почты
gbu.17@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Система доочистки питьевой воды "А250"пищеблока
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
03.04.2019 08:00 GMT +303.04.2019 08:0003.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 91069Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Система доочистки питьевой воды "А250"пищеблока
Начальная цена
60 800,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 603122, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Вячеслава Шишкова, д. 2, корп.2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Срок поставки: Монтаж и пуско-наладочные работы Товара должны быть осуществлены в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты заключения контракта. Порядок оплаты: Оплата по контракту осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течении 15 рабочих дней после подписания Заказчиком товарной накладной на основании выставленного Поставщиком счета (счета-фактуры), при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству поставленного товара. Авансирование не предусмотрено.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "ОЦСОГПВИИ"
Все закупки и тендеры ГБУ "ОЦСОГПВИИ"
Адрес местонахождения
603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Вячеслава Шишкова, 2/2
Кол-во: 1.000
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