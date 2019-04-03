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    Главная / Торги / Система доочистки питьевой воды "А250"пищеблока

    Система доочистки питьевой воды "А250"пищеблока

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 08:0003.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 91069Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    91069

    Наименование закупки

    Система доочистки питьевой воды "А250"пищеблока

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 22:17

    Документация процедуры

    ТЗ_на_очистку_воды.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ОЦСОГПВИИ"

    Юридический адрес

    603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Вячеслава Шишкова, 2/2

    Почтовый адрес

    603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Вячеслава Шишкова, 2/2

    Контактный телефон

    +7 831 417-27-86

    Факс

    Адрес электронной почты

    gbu.17@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Система доочистки питьевой воды "А250"пищеблока

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.04.2019 08:00 GMT +303.04.2019 08:0003.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 91069Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Система доочистки питьевой воды "А250"пищеблока

    Начальная цена

    60 800,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603122, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Вячеслава Шишкова, д. 2, корп.2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок поставки: Монтаж и пуско-наладочные работы Товара должны быть осуществлены в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты заключения контракта. Порядок оплаты: Оплата по контракту осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течении 15 рабочих дней после подписания Заказчиком товарной накладной на основании выставленного Поставщиком счета (счета-фактуры), при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству поставленного товара. Авансирование не предусмотрено.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "ОЦСОГПВИИ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ОЦСОГПВИИ"

    Адрес местонахождения

    603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Вячеслава Шишкова, 2/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оборудование для подготовки питьевой воды Система очистки воды "3-1354/1054/F68A3/L70/Ф-01 (ионный обмен, сорбция)" НПО "АКВАКИТ-Север""

    Кол-во: 1.000

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