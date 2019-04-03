Условия договора

Условия оплаты и доставки

Срок поставки: Монтаж и пуско-наладочные работы Товара должны быть осуществлены в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты заключения контракта. Порядок оплаты: Оплата по контракту осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течении 15 рабочих дней после подписания Заказчиком товарной накладной на основании выставленного Поставщиком счета (счета-фактуры), при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству поставленного товара. Авансирование не предусмотрено.