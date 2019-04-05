www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Онлайн касса ЭВОТОР
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 21:23
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606541, Российская Федерация, Нижегородская область, Чкаловск, Лесозаводской проезд, 1А
Почтовый адрес
606541, Российская Федерация, Нижегородская область, Чкаловск, Лесозаводской проезд, 1А
Контактный телефон
+7 83160 4-17-56
Факс
+7 83160 4-39-35
Адрес электронной почты
chk_gosvet@sinn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тарасенко Александр Николаевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Онлайн касса ЭВОТОР
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.04.2019 17:00 GMT +305.04.2019 17:0005.04.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 91068Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Онлайн касса ЭВОТОР
Начальная цена
29 067,80
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 606541, Нижегородская область, г. Чкаловск, Лесозаводской проезд, д. 1АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
30/70
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ НО "Госветуправление ГО г. Чкаловск"
Все закупки и тендеры ГБУ НО "Госветуправление ГО г. Чкаловск"
Адрес местонахождения
606541, Российская Федерация, Нижегородская область, Чкаловск, Лесозаводской проезд, 1А
Кол-во: 1.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.