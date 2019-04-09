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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Выполнение работ по текущему ремонту зданий Отделения по Волгоградской области
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 19:01
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Почтовый адрес
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Контактный телефон
+7 928 274-06-27
Факс
Адрес электронной почты
03SVC_UOZE@cbr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по текущему ремонту зданий Отделения по Волгоградской области
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
09.04.2019 15:00 GMT +309.04.2019 15:0009.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 91067Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по текущему ремонту зданий Отделения по Волгоградской области
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Волгоградская область, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 18Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Процедура запроса цен (коммерческих предложений) опубликована с целью проведения анализа рынка, для дальнейшего использования информации при формировании стоимостного показателя
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Адрес местонахождения
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Адрес местонахождения
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Адрес местонахождения
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Кол-во: 1.000
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