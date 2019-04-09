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    Главная / Торги / Выполнение работ по текущему ремонту зданий Отделения по Волгоградской области

    Выполнение работ по текущему ремонту зданий Отделения по Волгоградской области

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.04.2019 15:0009.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 91067Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    91067

    Наименование закупки

    Выполнение работ по текущему ремонту зданий Отделения по Волгоградской области

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 19:01

    Документация процедуры

    ЭП_PR2.rar

    ЭП_PR1.docx

    ЭД_13396.pdf

    Архив_ZIP_-_WinRAR.zip

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации
    Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России

    Юридический адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Почтовый адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Контактный телефон

    +7 928 274-06-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    03SVC_UOZE@cbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Выполнение работ по текущему ремонту зданий Отделения по Волгоградской области

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.04.2019 15:00 GMT +309.04.2019 15:0009.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 91067Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по текущему ремонту зданий Отделения по Волгоградской области

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Волгоградская область, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Процедура запроса цен (коммерческих предложений) опубликована с целью проведения анализа рынка, для дальнейшего использования информации при формировании стоимостного показателя

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Южное ГУ Банка России
    Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России

    Адрес местонахождения

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Наименование заказчика

    Южное ГУ Банка России
    Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России

    Адрес местонахождения

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Наименование заказчика

    Южное ГУ Банка России
    Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России

    Адрес местонахождения

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Наименование заказчика

    Южное ГУ Банка России
    Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России

    Адрес местонахождения

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по текущему ремонту зданий Отделения по Волгоградской области"

    Кол-во: 1.000

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