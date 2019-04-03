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Наименование закупки
Поставка электрод измерительный pO2 для анализатора электролитов EasyStat 6203 Медика Корпорейшн РУ ФСЗ 2012/12098
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 15:45
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603093, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Родионова, 198
Почтовый адрес
603093, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Родионова, 198
Контактный телефон
+7 831 460-37-12
Факс
+7 831 234-03-23
Адрес электронной почты
noptd@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Поставка электрод измерительный pO2 для анализатора электролитов EasyStat 6203 Медика Корпорейшн РУ ФСЗ 2012/12098
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
03.04.2019 09:00 GMT +303.04.2019 09:0003.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 91056Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электрод измерительный pO2 для анализатора электролитов EasyStat 6203 Медика Корпорейшн РУ ФСЗ 2012/12098
Начальная цена
61 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Н. Новгород, ул. Родионова,198Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В течение 15 рабочих дней после поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "НОКПД"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОКПД"
Адрес местонахождения
603093, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Родионова, 198
Кол-во: 1.000
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