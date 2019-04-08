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    Главная / Торги / Канцелярские товары

    Канцелярские товары

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 08:0008.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 91051Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    91051

    Наименование закупки

    Канцелярские товары

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 20:53

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ НГК

    Юридический адрес

    603116, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш МОСКОВСКОЕ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    603116, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш МОСКОВСКОЕ, ДОМ 1

    Контактный телефон

    +7 831 241-07-81

    Факс

    +7 831 249-77-99

    Адрес электронной почты

    info@ngknn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Канцелярские товары

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.04.2019 08:00 GMT +308.04.2019 08:0008.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 91051Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Канцелярские товары

    Начальная цена

    98 534,46

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Авансирование не предусмотрено

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ НГК
    Все закупки и тендеры ГБПОУ НГК

    Адрес местонахождения

    603116, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш МОСКОВСКОЕ, ДОМ 1,

    603116, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш МОСКОВСКОЕ, ДОМ 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Папка-регистратор с арочным механизмом Комус Economy 75ММ A4 пластик черная 480ЛИСТ 172033"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 2"

    "Папка-уголок Attache жесткий пластик прозрачная, синяя 180мкм 10ШТ 627975"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Блок для записей с клеевым краем Stick's 76x76ММ 45Г/М² 90ЛИСТ белый"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Краска гуашевая художественная 12 цветов"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Папка-скоросшиватель Attache с пружинным механизмом синяя пластик 0.7ММ А4 до 150ЛИСТ 17ММ с карманом"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Ножницы офисные Комус 21.2СМ с пластиковыми прорезиненными симметричными ручками черные/серые 159335"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Краска штемпельная Attache синяя 45МЛ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Папка файловая Attache А4 40ШТ 25ММ пластик 400МКМ синяя 710156 40ШТ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 9"

    "Папка файловая Attache 20ЛИСТ А4 пластик зеленая"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 10"

    "Папка на завязках Дело А4 картон немелованный белая 360Г/М²"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 11"

    "Набор маркеров Kores текстовыделителей 5ММ 6 цветов скошенный 6ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 12"

    "Папка файловая Attache А4 60ШТ 35ММ пластик 600МКМ синий 710159 28ШТ"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 13"

    "Скрепки канцелярские Berlingo 28ММ металлические с виниловым покрытием овальные цветные 100ШТ ВК2514"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 14"

    "Ластик Koh-I-Noor 300/60 каучуковый белый 743521 30x20x7ММ 4ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 15"

    "Папка-регистратор с арочным механизмом Attache Economy-PLUS А4 бумвинил с метал/уголком черная 70ММ 450ЛИСТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 16"

    "Папка-скоросшиватель Workmate прозрачная/ассорти пластик А4 25ЛИСТ 180МКМ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 17"

    "Файл-вкладыш Workmate с перфорацией А4 100ШТ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 18"

    "Клей-карандаш Erich Krause Extra ПВП 36Г 14443"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 19"

    "Корректор лента Attache 5ММх13М 777"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 20"

    "Скобы для степлера №24/6 Комус 1000ШТ 25ЛИСТ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 21"

    "Скобы для степлера №10 Attache оцинкованные 1000ШТ 562537"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 22"

    "Степлер Attache №24/6 22ЛИСТ черный 274114"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 23"

    "Степлер Attache 8209 №10 до 15ЛИСТ синий"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 24"

    "Папка-регистратор с двумя арочными механизмами Expert Complete ClassicHC 125ММ A4 ПВХ синяя торцевой карман"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 25"

    "Набор ручек гелевых Attache Town 4 цвета 0.5ММ 4ШТ прозрачный пластик круглый 168717 мягкая"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 26"

    "Папка обложка Эврика Дело картон белая 280Г/М² ОД-28/97"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 27"

    "Папка-скоросшиватель Дело № белая картон А4 380Г/М²"

    Кол-во: 175.000

    "Позиция 28"

    "Папка-планшет А4 синяя с верхним зажимом"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 29"

    "Папка-планшет с зажимом ООО «ДРС» 225х320ММ пластик ПВХ синий с прижимным механизмом, перфорацией, карман, самоклеющийся, обложка ТУ 2293-001-42247453-2008"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 30"

    "Папка-конверт на молнии Attache синяя А4"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 31"

    "Папка-конверт с кнопкой Attache синяя А4 пластик"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 32"

    "Лоток офисный СТАММ Респект вертикальный черный пластик ширина 70ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 33"

    "Лента клейкая 48ММх50М малярная"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 34"

    "Точилка для карандашей 1 отверстие металл"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 35"

    "Стиратель для досок губка магнитная 160x55ММ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 36"

    "Набор текстмаркеров Attache Colored 1-5ММ 4 цвета"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 37"

    "Лента клейкая Комус 19ММx33М канцелярская"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 38"

    "Тетрадь общая 96ЛИСТ бумвинил А5 на скрепке офсeт клетка"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 39"

    "Ножницы офисные Attache 18СМ с пластиковыми прорезиненными анатомическими ручками серые/желтые 167356"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 40"

    "Линейка Комус 30СМ пластик прозрачная 2ШТ/УПАК"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 41"

    "Блокнот Attache спираль клетка 60л. А5"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 42"

    "Лента клейкая Attache 50ММх50М прозрачная 40МКМ упаковочная"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 43"

    "Корректор жидкость (штрих) на быстросохнущей основе Attache 20МЛ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 44"

    "Блок для записей Комус 90х90x90ММ белый в прозрачной подставке"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 45"

    "Блок для записей на склейке Attache 90x90x50ММ 80-100Г/КВ.М цветной 447452"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 46"

    "Карандаш Kores чернографитный заточенный с ластиком трехгранный НВ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 47"

    "Зажимы для бумаг Комус металл 32ММ черные 12ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 48"

    "Зажимы для бумаг Комус металл 25ММ черный 12ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 49"

    "Зажимы для бумаг Комус 15ММ черные 12ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 50"

    "Закладка Post-it 12.7х46ММ ассорти 5 блоков пластиковая"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 51"

    "Клей ПВА Attache 85Г"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 52"

    "Ручка гелевая Attache Space 0.5ММ синяя"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 53"

    "Ручка шариковая Attache Style с прорезиненным корпусом 0.5ММ синий"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 54"

    "Ручка шариковая Attache Style 0.5ММ красный"

    Кол-во: 25.000

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