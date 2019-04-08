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Наименование закупки
Канцелярские товары
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 20:53
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603116, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш МОСКОВСКОЕ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
603116, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш МОСКОВСКОЕ, ДОМ 1
Контактный телефон
+7 831 241-07-81
Факс
+7 831 249-77-99
Адрес электронной почты
info@ngknn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Канцелярские товары
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
08.04.2019 08:00 GMT +308.04.2019 08:0008.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 91051Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Канцелярские товары
Начальная цена
98 534,46
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Авансирование не предусмотрено
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ НГК
Все закупки и тендеры ГБПОУ НГК
Адрес местонахождения
603116, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш МОСКОВСКОЕ, ДОМ 1,
603116, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш МОСКОВСКОЕ, ДОМ 1
Кол-во: 25.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 22.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 175.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 25.000
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