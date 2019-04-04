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    Главная / Торги / Поставка грунт-эмали Унипол для нужд Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019г.

    Поставка грунт-эмали Унипол для нужд Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 08:3004.04.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 91050Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    91050

    Наименование закупки

    Поставка грунт-эмали Унипол для нужд Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 15:07

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-33-58

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    korsakov@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Корсаков Вадим Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Камчатский край

    Ключевые слова:

    атс

    Список лотов

    Лот

    Поставка грунт-эмали Унипол для нужд Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.04.2019 08:30 GMT +304.04.2019 08:3004.04.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 91050Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка грунт-эмали Унипол для нужд Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019г.

    Начальная цена

    416 475,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Камчатский край, Филиал ООО ""Газпром добыча Ноябрьск"" Камчатское ГПУ, 683031, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, 8/5. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Сумма Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством. Оплата ТМЦ, поставленных Поставщиком Покупателю по Договору, осуществляется в следующем порядке: Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур и товарных накладных (форма ТОРГ-12). В коммерческом предложении необходимо учесть, что в соответствии с требованиями Федерального закона № 303-ФЗ от 03.08.2018 с 01.01.2019, ставка НДС 20% .Необходима поставка всего перечня материалов, заявленных на электронной торговой площадке.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Грунт-эмаль антикоррозийная Унипол СБЭ-111 марка В-СЭ RAL 9017 черная 20КГ"

    Кол-во: 460.000

    "Позиция 2"

    "Грунт-эмаль антикоррозийная Унипол СБЭ-111 марка В-СЭ RAL 1021 жёлтая 20КГ"

    Кол-во: 520.000

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