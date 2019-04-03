Условия договора

Условия оплаты и доставки

Покупатель оплачивает Поставщику поставляемый Товар в следующем порядке: 1. 40% (сорок) стоимости Товара в течение 20 (двадцати) рабочих дней со Дня подписания Договора на бумажном носителе и получения счета Поставщика; 2. 60% (шестьдесят) стоимости Товара в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной.