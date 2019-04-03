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    Главная / Торги / закупка стеллажей

    закупка стеллажей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 09:3003.04.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 91045Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    91045

    Наименование закупки

    закупка стеллажей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 15:16

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Юридический адрес

    141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,

    Почтовый адрес

    141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б

    Контактный телефон

    +7 495 504-17-78

    Факс

    +7 495 504-29-11

    Адрес электронной почты

    lazutin@gazprom-spacesystems.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лазутин Владимир Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка стеллажей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.04.2019 09:30 GMT +303.04.2019 09:3003.04.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 91045Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка стеллажей

    Начальная цена

    497 727,61

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, склад поставщика (самовывоз)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель оплачивает Поставщику поставляемый Товар в следующем порядке: 1. 40% (сорок) стоимости Товара в течение 20 (двадцати) рабочих дней со Дня подписания Договора на бумажном носителе и получения счета Поставщика; 2. 60% (шестьдесят) стоимости Товара в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Адрес местонахождения

    141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,

    141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Защитное ограждение одинарного ряда стационарное для стеллажной системы 1200ММ сталь Ст3пс эпоксиполиэфирная порошковая краска красный RAL 3002 анкерные болты М10-8ШТ/ балка защиты швеллер П12-1ШТ/ угловые защитные элементы-2ШТ ТУ 5151-001-09673640-2012 ООО Фрязевский завод металлоконструкций"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Защитное ограждение спаренного ряда стационарное для стеллажной системы 2500ММ сталь Ст3пс эпоксиполиэфирная порошковая краска красный RAL 3002 анкерные болты М10-8ШТ/ балка защиты швеллер П12-1ШТ/ угловые защитные элементы-2ШТ ТУ 5151-001-09673640-2012 ООО Фрязевский завод металлоконструкций"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Пластина регулировочная П90 для стеллажной системы 3ММ сталь Ст3пс анкерные болты М10-2ШТ ГОСТ Р 55525-2017 ООО Фрязевский завод металлоконструкций"

    Кол-во: 86.000

    "Позиция 4"

    "Шторы противопожарные для складских помещений 300х1100х0.8ММ горячее цинкование ООО Фрязевский завод металлоконструкций"

    Кол-во: 297.000

    "Позиция 5"

    "Комплектующая часть Вставка для шторы противопожарной сср 200 300х300х0.8 горячее цинкование ООО Фрязевский завод металлоконструкций Россия"

    Кол-во: 75.000

    "Позиция 6"

    "Соединитель спаренного ряда для стеллажной системы 200ММ сталь Ст3пс эпоксиполиэфирная порошковая краска красный RAL 3002 ГОСТ Р 55525-2017 ООО Фрязевский завод металлоконструкций"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 7"

    "Балка П1800.95.12 для стеллажной системы 1800х95х1.2ММ сталь Ст3пс эпоксиполиэфирная порошковая краска красный RAL 3002 2100КГ ГОСТ Р 55525-2017 ООО Фрязевский завод металлоконструкций"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 8"

    "Балка П2700.125.15 для стеллажной системы 2700х125х1.5ММ сталь Ст3пс эпоксиполиэфирная порошковая краска красный RAL 3002 3000КГ ГОСТ Р 55525-2017 ООО Фрязевский завод металлоконструкций"

    Кол-во: 174.000

    "Позиция 9"

    "Рама с подпятниками и анкерами П90х1.5 для стеллажной системы 4000х1100ММ сталь 08ПС горячее цинкование несущие стойки, соединенные горизонтальными/ диагональными связями (раскосами), болтовыми соединениями- 2ШТ ГОСТ Р 55525-2017 ООО Фрязевский завод металлоконструкций"

    Кол-во: 43.000

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