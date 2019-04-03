www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
закупка стеллажей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 15:16
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,
Почтовый адрес
141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б
Контактный телефон
+7 495 504-17-78
Факс
+7 495 504-29-11
Адрес электронной почты
lazutin@gazprom-spacesystems.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лазутин Владимир Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка стеллажей
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
03.04.2019 09:30 GMT +303.04.2019 09:3003.04.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 91045Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка стеллажей
Начальная цена
497 727,61
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область, склад поставщика (самовывоз)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Покупатель оплачивает Поставщику поставляемый Товар в следующем порядке: 1. 40% (сорок) стоимости Товара в течение 20 (двадцати) рабочих дней со Дня подписания Договора на бумажном носителе и получения счета Поставщика; 2. 60% (шестьдесят) стоимости Товара в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Адрес местонахождения
141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,
141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 86.000
Кол-во: 297.000
Кол-во: 75.000
Кол-во: 22.000
Кол-во: 36.000
Кол-во: 174.000
Кол-во: 43.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.