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Наименование закупки
Молоко для сотрудников
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 13:59
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606037, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, проспект Ленинского Комсомола, 37/23
Почтовый адрес
606037, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, проспект Ленинского Комсомола, 37/23
Контактный телефон
+7 8313 20-13-85
Факс
+7 8313 20-34-22
Адрес электронной почты
dsp.dzr@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Молоко для сотрудников
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
03.04.2019 00:00 GMT +303.04.2019 00:0003.04.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 91041Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Молоко для сотрудников
Начальная цена
98 992,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 606037, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т Ленинского Комсомола д.37/23Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Цена товара включает в себя налоги и сборы, а также все расходы Поставщика по настоящему договору, включая транспортные, погрузочно-разгрузочные расходы, затраты и риски Поставщика по доставке товара в адрес Заказчика и все иные необходимые расходы во исполнение настоящего договора. Фасовка пакеты по 0,5л. Доставка по заявке заказчика - ежедненвно (кроме выходных). Безналичный расчет. Оплата по факту после получения в течение 10 дней. Авансирование не предусмотено.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "Детская стоматологическая поликлиника г. Дзержинска"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "Детская стоматологическая поликлиника г. Дзержинска"
Адрес местонахождения
606037, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, проспект Ленинского Комсомола, 37/23
Кол-во: 2152.000
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