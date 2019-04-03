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Наименование закупки
Моющее средство для посуды, чистящее средство Санокс гель, салфетки целлюлозные
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 13:35
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603095, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Пермякова, 38
Почтовый адрес
603095, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Пермякова, 38
Контактный телефон
+7 831 299-22-33
Факс
+7 831 299-19-04
Адрес электронной почты
dds-dcp@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Моющее средство для посуды, чистящее средство Санокс гель, салфетки целлюлозные
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
03.04.2019 08:00 GMT +303.04.2019 08:0003.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 91031Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Моющее средство для посуды, чистящее средство Санокс гель, салфетки целлюлозные
Начальная цена
8 961,90
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Пермякова, д. 38Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка осуществляется в течение 5 рабочих дней с даты заключения самооценки. Оплата после приемки товара в течение 30 календарных дней.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "Детский санаторий ДЦП "Автозаводский"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "Детский санаторий ДЦП "Автозаводский"
Адрес местонахождения
603095, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Пермякова, 38
Кол-во: 40.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
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