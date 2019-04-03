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    Главная / Торги / Моющее средство для посуды, чистящее средство Санокс гель, салфетки целлюлозные

    Моющее средство для посуды, чистящее средство Санокс гель, салфетки целлюлозные

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 08:0003.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 91031Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    91031

    Наименование закупки

    Моющее средство для посуды, чистящее средство Санокс гель, салфетки целлюлозные

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 13:35

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Детский психоневрологический санаторий для лечения ДЦП "Автозаводский"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "Детский санаторий ДЦП "Автозаводский"

    Юридический адрес

    603095, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Пермякова, 38

    Почтовый адрес

    603095, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Пермякова, 38

    Контактный телефон

    +7 831 299-22-33

    Факс

    +7 831 299-19-04

    Адрес электронной почты

    dds-dcp@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Моющее средство для посуды, чистящее средство Санокс гель, салфетки целлюлозные

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.04.2019 08:00 GMT +303.04.2019 08:0003.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 91031Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Моющее средство для посуды, чистящее средство Санокс гель, салфетки целлюлозные

    Начальная цена

    8 961,90

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Пермякова, д. 38Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка осуществляется в течение 5 рабочих дней с даты заключения самооценки. Оплата после приемки товара в течение 30 календарных дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "Детский санаторий ДЦП "Автозаводский"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "Детский санаторий ДЦП "Автозаводский"

    Адрес местонахождения

    603095, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Пермякова, 38

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средство для мытья посуды АОS 500МЛ"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 2"

    "Салфетка хозяйственная для влажной уборки ЛАЙМА целлюлозная 150x180ММ 3ШТ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 3"

    "Средство чистящее для сантехники Санокс гель 750МЛ ТУ 2383-065-39477066"

    Кол-во: 30.000

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