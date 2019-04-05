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    Главная / Торги / Поставка паронита и рукавов

    Поставка паронита и рукавов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.04.2019 11:0005.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 91028Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    91028

    Наименование закупки

    Поставка паронита и рукавов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 13:02

    Документация процедуры

    Спецификация_на_парониты_и_рукава.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 23-03-76

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    azhukov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жуков Андрей Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка паронита и рукавов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.04.2019 11:00 GMT +305.04.2019 11:0005.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 91028Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка паронита и рукавов

    Начальная цена

    188 703,36

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, РФ, 416168, Астраханская обл., Красноярский р-н, МО Джанайский сельсовет, ООО «Газпром добыча Астрахань», территория производственной базы УМТСиК.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленных по настоящему договору товаров производится Покупателем путем перечисления денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12, подтверждающей исполнение Поставщиком обязательств по настоящему договору, на основании выставленных Поставщиком счетов-фактур и представленных Покупателю в течение 5 дней с даты отгрузки, но не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным. Поставка будет осуществлена автотранспортом поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Паронит маслобензостойкий ПМБ 0.5ММ 750х1000ММ ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 9.500

    "Позиция 2"

    "Паронит маслобензостойкий ПМБ 0.5ММ 1500х1500ММ ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 57.600

    "Позиция 3"

    "Паронит маслобензостойкий ПМБ 0.8ММ 750х1000ММ ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 275.000

    "Позиция 4"

    "Паронит маслобензостойкий ПМБ 1.5ММ 1000х1500ММ ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 5"

    "Паронит маслобензостойкий ПМБ 1х1500х1500ММ ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 123.000

    "Позиция 6"

    "Паронит маслобензостойкий ПМБ 1ММ 1770х3000ММ ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 7"

    "Паронит маслобензостойкий ПМБ 2ММ 1500х1500ММ ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 8"

    "Паронит маслобензостойкий ПМБ 2ММ 1770х1500ММ ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 9"

    "Паронит маслобензостойкий ПМБ 3ММ 1770х3000ММ ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 151.070

    "Позиция 10"

    "Паронит маслобензостойкий ПМБ 3ММ 1500х3000ММ ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 11"

    "Паронит маслобензостойкий ПМБ 4ММ 1770х1500ММ ТУ 2575-144-00149363-99"

    Кол-во: 160.800

    "Позиция 12"

    "Паронит ПОН 3х1500х1500ММ ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 13"

    "Паронит ПОН 4х1500х1500ММ ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 33.000

    "Позиция 14"

    "Паронит ПОН-Б 2ММ 1500х1500ММ ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 15"

    "Паронит ПОН-Б 2х1700х1500ММ ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 16"

    "Рукав резиновый I-9-0.63 0.63МПа -35...+70ГРАД ЦЕЛЬС ГОСТ 9356-75"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 17"

    "Рукав напорно-всасывающий гофрированный КЩ-2-50-10 резиновый 10бар 10М ГОСТ 5398-76"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 18"

    "Рукав резиновый III-9-2.0 2МПа синий -30...+70ГРАД ЦЕЛЬС ГОСТ 9356-75"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 19"

    "Паронит армированный ПА 3ММ 1500х1000ММ ТУ 2575-194-00149363-01"

    Кол-во: 18.720

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