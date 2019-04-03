Поставка порошков бентонитовых для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье КР-2019 (2этап)

Условия договора

Условия оплаты и доставки

доставки: Стоимость доставки материала до грузополучателя включена в стоимость товара. Оплата в течение 30 календарных дней с момента поступления товара на склад грузополучателя и предоставления документов к оплате (в случае если поставщик является СМСП), в течение 60 календарных дней с момента поступления товара на склад грузополучателя и предоставления документов к оплате (в случае если поставщик не является СМСП).