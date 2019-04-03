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    Главная / Торги / Поставка порошков бентонитовых для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье КР-2019 (2этап)

    Поставка порошков бентонитовых для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье КР-2019 (2этап)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 09:0003.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 91025Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    91025

    Наименование закупки

    Поставка порошков бентонитовых для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье КР-2019 (2этап)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 13:12

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ"
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-46

    Факс

    +7 495 428-45-46

    Адрес электронной почты

    phg@phg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонов Игорь Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область, Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка порошков бентонитовых для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье КР-2019 (2этап)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.04.2019 09:00 GMT +303.04.2019 09:0003.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 91025Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка порошков бентонитовых для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье КР-2019 (2этап)

    Начальная цена

    153 930,56

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область,Краснодарский край, 1. Российская Федерация, 141101, Московская область, г. Щелково - 1 тонна. 2. Российская Федерация, 141101, Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д. 77 - 6 тонн. 3. Российская Федерация, 352450, Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское - 4,48 тонны.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    доставки: Стоимость доставки материала до грузополучателя включена в стоимость товара. Оплата в течение 30 календарных дней с момента поступления товара на склад грузополучателя и предоставления документов к оплате (в случае если поставщик является СМСП), в течение 60 календарных дней с момента поступления товара на склад грузополучателя и предоставления документов к оплате (в случае если поставщик не является СМСП).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Порошок бентонитовый ПБМВ ТУ 39-0147001-105-93"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Порошок бентонитовый ПБМВ ТУ 39-0147001-105-93"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Порошок бентонитовый ПБМА ТУ 39-0147001-105-93"

    Кол-во: 2.240

    "Позиция 4"

    "Порошок бентонитовый ПБМА ТУ 39-0147001-105-93"

    Кол-во: 2.240

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