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Наименование закупки
Поставка порошков бентонитовых для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье КР-2019 (2этап)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 13:12
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Контактный телефон
+7 495 428-45-46
Факс
+7 495 428-45-46
Адрес электронной почты
phg@phg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафонов Игорь Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка порошков бентонитовых для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье КР-2019 (2этап)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
03.04.2019 09:00 GMT +303.04.2019 09:0003.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 91025Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка порошков бентонитовых для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье КР-2019 (2этап)
Начальная цена
153 930,56
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область,Краснодарский край, 1. Российская Федерация, 141101, Московская область, г. Щелково - 1 тонна. 2. Российская Федерация, 141101, Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д. 77 - 6 тонн. 3. Российская Федерация, 352450, Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское - 4,48 тонны.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
доставки: Стоимость доставки материала до грузополучателя включена в стоимость товара. Оплата в течение 30 календарных дней с момента поступления товара на склад грузополучателя и предоставления документов к оплате (в случае если поставщик является СМСП), в течение 60 календарных дней с момента поступления товара на склад грузополучателя и предоставления документов к оплате (в случае если поставщик не является СМСП).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО Газпром ПХГ
Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Кол-во: 1.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 2.240
Кол-во: 2.240
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