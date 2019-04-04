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    Главная / Торги / Поставка металла, метизов для выполнения работ в период планового останова КГП ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году

    Поставка металла, метизов для выполнения работ в период планового останова КГП ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 04:0004.04.2019 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 91023Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    91023

    Наименование закупки

    Поставка металла, метизов для выполнения работ в период планового останова КГП ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 12:52

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-33-58

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    korsakov@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Корсаков Вадим Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот

    Поставка металла, метизов для выполнения работ в период планового останова КГП ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.04.2019 04:00 GMT +304.04.2019 04:0004.04.2019 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 91023Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металла, метизов для выполнения работ в период планового останова КГП ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году

    Начальная цена

    160 724,39

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 629800, РФ, ЯНАО, г. Ноябрьск, промзона, панель № 9, Ноябрьская база материально технического снабжения. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Сумма Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством. 4.5. Оплата ТМЦ, поставленных Поставщиком Покупателю по Договору, осуществляется в следующем порядке: Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур и товарных накладных (форма ТОРГ-12). В коммерческом предложении необходимо учесть, что в соответствии с требованиями Федерального закона № 303-ФЗ от 03.08.2018 с 01.01.2019, ставка НДС 20%. При поставке ТМЦ допускается перегруз/недогруз, составляющий +/-10 % от согласованного количества ТМЦ, без увеличения суммы Договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Саморез кровельный с шестигранной головкой KPcZP 5.5ММх38ММ сверлоконечный с шайбой и резиновой прокладкой оцинкованный"

    Кол-во: 180.000

    "Позиция 2"

    "Лист оцинкованный с полимерным покрытием 0.5х1250х2500ММ RAL 5015 ГОСТ 14918-80"

    Кол-во: 17.500

    "Позиция 3"

    "Лист профилированный НС44-1000-0.7-6000 0.7х1000х6000ММ сталь оцинкованная RAL 5015 ГОСТ 24045"

    Кол-во: 48.000

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