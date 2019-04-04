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Наименование закупки
Газовые котлы для Смоленского ЛПУ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 12:39
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б
Контактный телефон
+7 812 455-12-00
Факс
+7 812 455-10-32
Адрес электронной почты
ltg@spb.ltg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шафранский Андрей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Газовые котлы для Смоленского ЛПУ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.04.2019 00:00 GMT +304.04.2019 00:0004.04.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 91018Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Газовые котлы для Смоленского ЛПУ
Начальная цена
93 486,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, г. СПб ул. Гвардейская 19А МТБ "Красное Село"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 30 дней с момента 100% поставки, доставка до г. СПб ул. Гвардейская 19А включена в стоимость продукции
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
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