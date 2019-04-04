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    Главная / Торги / Газовые котлы для Смоленского ЛПУ

    Газовые котлы для Смоленского ЛПУ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 00:0004.04.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 91018Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    91018

    Наименование закупки

    Газовые котлы для Смоленского ЛПУ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 12:39

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭП_2019.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 455-12-00

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    ltg@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафранский Андрей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Газовые котлы для Смоленского ЛПУ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.04.2019 00:00 GMT +304.04.2019 00:0004.04.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 91018Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Газовые котлы для Смоленского ЛПУ

    Начальная цена

    93 486,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, г. СПб ул. Гвардейская 19А МТБ "Красное Село"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 дней с момента 100% поставки, доставка до г. СПб ул. Гвардейская 19А включена в стоимость продукции

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Котел газовый напольный Лемакс Премиум 20 сталь 20КВТ открытая камера сгорания 961х470х556ММ 80КГ 130ММ с автоматикой 820 NOVA SIT"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Котел газовый напольный Лемакс Газовик АОГВ-23.2 сталь 23.2КВТ 938х451х568ММ 70КГ"

    Кол-во: 2.000

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