Условия договора

Условия оплаты и доставки

Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета-фактуры цену поставленной продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты приемки продукции Покупателем при наличии оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством РФ. Поставщик собственными силами организовывает забор баллонов у Покупателя на заполнение из-под аналогичных газовых смесей с остаточным давлением в течение 15 (пятнадцати)календарных дней с даты подписания Сторонами договора.Сроки поставки: в течение 50 (пятидесяти) календарных дней с даты подписания договора. Возможна досрочная поставка. Доставка осуществляется Поставщиком по адресу:169314, Республика Коми, район Ухтинский, г. Ухта, ул. Севастопольская, 1А. Стоимость доставки включена в стоимость продукции.