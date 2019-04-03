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    Главная / Торги / Многотоборотные средства крепления грузов (4, Нептун)

    Многотоборотные средства крепления грузов (4, Нептун)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 01:0003.04.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 91009Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    91009

    Наименование закупки

    Многотоборотные средства крепления грузов (4, Нептун)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 11:59

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-27

    Факс

    +7 499 580-38-89

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Муфтахова Светлана Талгатовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Многотоборотные средства крепления грузов (4, Нептун)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.04.2019 01:00 GMT +303.04.2019 01:0003.04.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 91009Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Многотоборотные средства крепления грузов (4, Нептун)

    Начальная цена

    55 243,28

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, Сахалинский Западный Морской порт, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Лесозаводская 159, склад ООО Газпром флот (доставка до дверей)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    предоплата, доставку до адреса Заказчика организует и оплачивает Поставщик.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Элемент крепления вантовое натяжное сталь 21Т 13/16ММ Хебей Ченли Риджинг Китай"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Ремень стяжной с крюками 7Т 10М 75ММ ООО "Грузоподъемспецтехника-Находка""

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Ремень стяжной с крюками 5Т 10М 50ММ ООО "Грузоподъемспецтехника-Находка""

    Кол-во: 6.000

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