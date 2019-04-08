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    Главная / Торги / Корпус и камера газового бустера DLE 15-2, азот (5, Черский)

    Корпус и камера газового бустера DLE 15-2, азот (5, Черский)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 01:0008.04.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 91006Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    91006

    Наименование закупки

    Корпус и камера газового бустера DLE 15-2, азот (5, Черский)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 11:19

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-27

    Факс

    +7 499 580-38-89

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Муфтахова Светлана Талгатовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Корпус и камера газового бустера DLE 15-2, азот (5, Черский)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.04.2019 01:00 GMT +308.04.2019 01:0008.04.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 91006Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Корпус и камера газового бустера DLE 15-2, азот (5, Черский)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект 59, до борта судна (территория Находкинского судоремонтного завода), пропуск на территорию платный (ориентировочно 780-2050 руб.). Пропуск организует и оплачивает Поставщик.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    предоплата, доставку до адреса Заказчика организует и оплачивает Поставщик.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запасная часть корпус HE 012-034 бустера"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Запасная часть камера высокого давления HPC 003-027 бустера"

    Кол-во: 1.000

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