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    Главная / Торги / Закупка стоечных блоков распределения питания (ЗМО)

    Закупка стоечных блоков распределения питания (ЗМО)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 09:0003.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 91002Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    91002

    Наименование закупки

    Закупка стоечных блоков распределения питания (ЗМО)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 11:42

    Документация процедуры

    ТЗ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Центральный банк Российской Федерации
    Все закупки и тендеры Банк России

    Юридический адрес

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    Почтовый адрес

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    Контактный телефон

    +7 495 771-99-99

    Факс

    Адрес электронной почты

    demidovaa01@cbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ковалев Владимир Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка стоечных блоков распределения питания (ЗМО)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.04.2019 09:00 GMT +303.04.2019 09:0003.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 91002Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка стоечных блоков распределения питания (ЗМО)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. МоскваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% gjcnjgkfnf/ Важно! Банк России, оставляет за собой право выбора поставщика товара (работы, услуги), с наилучшими условиями, путем сравнения коммерческих предложений, полученных из разных источников, не ограничиваясь данной электронной торговой площадкой и принять окончательное решение не в рамках электронной торговой площадке. Закупки Банка России осуществляются согласно положения 632-П от 1 марта 2018 года «Положение О закупках Центрального банка Российской Федерации (Банка России)», опубликованным на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru/analytics/?PrtID=na_vr&docid=514). Заказчик имеет право отказаться от проведения процедуры закупки малого объема в любое время в процессе осуществления процедуры закупки, а также по окончании процедуры закупки, путем признания закупки несостоявшейся. При этом Заказчик не несет ответственности перед Участниками или третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения закупки или признания ее несостоявшейся. Извещение (протокол, приказ и т.п.) или протокол о несостоявшейся закупке формируется и размещается на ЭТП.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Банк России
    Все закупки и тендеры Банк России

    Адрес местонахождения

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Закупка стоечных блоков распределения питания"

    Кол-во: 4.000

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