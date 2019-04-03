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Наименование закупки
Закупка стоечных блоков распределения питания (ЗМО)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 11:42
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12
Почтовый адрес
107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12
Контактный телефон
+7 495 771-99-99
Факс
Адрес электронной почты
demidovaa01@cbr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ковалев Владимир Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка стоечных блоков распределения питания (ЗМО)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
03.04.2019 09:00 GMT +303.04.2019 09:0003.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 91002Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка стоечных блоков распределения питания (ЗМО)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, г. МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
100% gjcnjgkfnf/ Важно! Банк России, оставляет за собой право выбора поставщика товара (работы, услуги), с наилучшими условиями, путем сравнения коммерческих предложений, полученных из разных источников, не ограничиваясь данной электронной торговой площадкой и принять окончательное решение не в рамках электронной торговой площадке. Закупки Банка России осуществляются согласно положения 632-П от 1 марта 2018 года «Положение О закупках Центрального банка Российской Федерации (Банка России)», опубликованным на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru/analytics/?PrtID=na_vr&docid=514). Заказчик имеет право отказаться от проведения процедуры закупки малого объема в любое время в процессе осуществления процедуры закупки, а также по окончании процедуры закупки, путем признания закупки несостоявшейся. При этом Заказчик не несет ответственности перед Участниками или третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения закупки или признания ее несостоявшейся. Извещение (протокол, приказ и т.п.) или протокол о несостоявшейся закупке формируется и размещается на ЭТП.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Банк России
Все закупки и тендеры Банк России
Адрес местонахождения
107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12
Кол-во: 4.000
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