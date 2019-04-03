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Наименование закупки
Работы по текущему ремонту благоустройству и озеленению на территории базы отдыха «Звенигородка» Банка России (НМЦД)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 11:50
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12
Почтовый адрес
107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12
Контактный телефон
+7 495 771-99-99
Факс
Адрес электронной почты
demidovaa01@cbr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ковалев Владимир Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Работы по текущему ремонту благоустройству и озеленению на территории базы отдыха «Звенигородка» Банка России (НМЦД)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
03.04.2019 09:00 GMT +303.04.2019 09:0003.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 91000Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по текущему ремонту благоустройству и озеленению на территории базы отдыха «Звенигородка» Банка России (НМЦД)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область, Московская обл, Одинцовский р-н, деревня Дунино, влд 3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В соответствии с документацией. Процедура опубликована с целью проведения анализа рынка, для дальнейшего использования информации при формировании стоимостного показателя и привлечения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в предстоящую процедуру закупки. Дополнительно сообщаем: вся информация о планируемых закупочных процедурах размещена на официальном сайте Банка России в разделе «План закупок Банка России». Для участия в закупочных процедурах Банка России необходимо пройти аккредитацию «Как стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Банка России».
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Банк России
Все закупки и тендеры Банк России
Адрес местонахождения
107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12
Кол-во: 1.000
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