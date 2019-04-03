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    Главная / Торги / Оказание услуг по благоустройству территории оздоровительного комплекса «Солнечный городок» (НМЦД)

    Оказание услуг по благоустройству территории оздоровительного комплекса «Солнечный городок» (НМЦД)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 09:0003.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90999Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90999

    Наименование закупки

    Оказание услуг по благоустройству территории оздоровительного комплекса «Солнечный городок» (НМЦД)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 17:25

    Документация процедуры

    форма_подачи.docx

    тз.docx

    о_запросе_инф..doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Центральный банк Российской Федерации
    Все закупки и тендеры Банк России

    Юридический адрес

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    Почтовый адрес

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    Контактный телефон

    +7 495 771-99-99

    Факс

    Адрес электронной почты

    demidovaa01@cbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ковалев Владимир Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по благоустройству территории оздоровительного комплекса «Солнечный городок» (НМЦД)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.04.2019 09:00 GMT +303.04.2019 09:0003.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90999Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по благоустройству территории оздоровительного комплекса «Солнечный городок» (НМЦД)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, г. Москва, п. Вороновское, вблизи поселка ЛМСРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с документацией. Процедура опубликована с целью проведения анализа рынка, для дальнейшего использования информации при формировании стоимостного показателя и привлечения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в предстоящую процедуру закупки. Дополнительно сообщаем: вся информация о планируемых закупочных процедурах размещена на официальном сайте Банка России в разделе «План закупок Банка России». Для участия в закупочных процедурах Банка России необходимо пройти аккредитацию «Как стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Банка России».

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Банк России
    Все закупки и тендеры Банк России

    Адрес местонахождения

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по благоустройству территории оздоровительного комплекса «Солнечный городок»"

    Кол-во: 1.000

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