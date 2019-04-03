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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Оказание услуг по благоустройству территории оздоровительного комплекса «Солнечный городок» (НМЦД)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 17:25
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12
Почтовый адрес
107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12
Контактный телефон
+7 495 771-99-99
Факс
Адрес электронной почты
demidovaa01@cbr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ковалев Владимир Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по благоустройству территории оздоровительного комплекса «Солнечный городок» (НМЦД)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
03.04.2019 09:00 GMT +303.04.2019 09:0003.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90999Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по благоустройству территории оздоровительного комплекса «Солнечный городок» (НМЦД)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область, г. Москва, п. Вороновское, вблизи поселка ЛМСРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В соответствии с документацией. Процедура опубликована с целью проведения анализа рынка, для дальнейшего использования информации при формировании стоимостного показателя и привлечения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в предстоящую процедуру закупки. Дополнительно сообщаем: вся информация о планируемых закупочных процедурах размещена на официальном сайте Банка России в разделе «План закупок Банка России». Для участия в закупочных процедурах Банка России необходимо пройти аккредитацию «Как стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Банка России».
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Банк России
Все закупки и тендеры Банк России
Адрес местонахождения
107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12
Кол-во: 1.000
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