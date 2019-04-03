Условия договора

Условия оплаты и доставки

В соответствии с документацией. Процедура опубликована с целью проведения анализа рынка, для дальнейшего использования информации при формировании стоимостного показателя и привлечения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в предстоящую процедуру закупки. Дополнительно сообщаем: вся информация о планируемых закупочных процедурах размещена на официальном сайте Банка России в разделе «План закупок Банка России». Для участия в закупочных процедурах Банка России необходимо пройти аккредитацию «Как стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Банка России».