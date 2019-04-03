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    Главная / Торги / Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию и технической эксплуатации зданий Банка России, расположенных в г. Екатеринбург (НМЦД)

    Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию и технической эксплуатации зданий Банка России, расположенных в г. Екатеринбург (НМЦД)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 09:0003.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90995Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90995

    Наименование закупки

    Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию и технической эксплуатации зданий Банка России, расположенных в г. Екатеринбург (НМЦД)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 17:47

    Документация процедуры

    Щорса,_86.rar

    Циолковского,_18.rar

    Циолковского,_16.rar

    Сурикова,_38а.rar

    Степана_Разина,_78.rar

    Серова,_38.rar

    Серова,_36.rar

    Серова,_34.rar

    Обр.сопровод.письма.docx

    Контакты_ответственных_лиц.docx

    Запрос.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Центральный банк Российской Федерации
    Все закупки и тендеры Банк России

    Юридический адрес

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    Почтовый адрес

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    Контактный телефон

    +7 495 771-99-99

    Факс

    Адрес электронной почты

    demidovaa01@cbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ковалев Владимир Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию и технической эксплуатации зданий Банка России, расположенных в г. Екатеринбург (НМЦД)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.04.2019 09:00 GMT +303.04.2019 09:0003.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90995Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию и технической эксплуатации зданий Банка России, расположенных в г. Екатеринбург (НМЦД)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, г. ЕкатеринбургРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с документацией. Процедура опубликована с целью проведения анализа рынка, для дальнейшего использования информации при формировании стоимостного показателя и привлечения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в предстоящую процедуру закупки. Дополнительно сообщаем: вся информация о планируемых закупочных процедурах размещена на официальном сайте Банка России в разделе «План закупок Банка России». Для участия в закупочных процедурах Банка России необходимо пройти аккредитацию «Как стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Банка России».

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Банк России
    Все закупки и тендеры Банк России

    Адрес местонахождения

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию и технической эксплуатации зданий Банка России, расположенных в г. Екатеринбург"

    Кол-во: 1.000

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