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    Главная / Торги / Комплектующие Командно вещательная установка (КВУ) Zenitel Marine (4, Сатурн)

    Комплектующие Командно вещательная установка (КВУ) Zenitel Marine (4, Сатурн)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.04.2019 01:0022.04.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90994Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90994

    Наименование закупки

    Комплектующие Командно вещательная установка (КВУ) Zenitel Marine (4, Сатурн)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 11:12

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-27

    Факс

    +7 499 580-38-89

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Муфтахова Светлана Талгатовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Комплектующие Командно вещательная установка (КВУ) Zenitel Marine (4, Сатурн)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.04.2019 01:00 GMT +322.04.2019 01:0022.04.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90994Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплектующие Командно вещательная установка (КВУ) Zenitel Marine (4, Сатурн)

    Начальная цена

    80 833,33

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, Сахалинский Западный Морской порт, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Лесозаводская 159, склад ООО Газпром флот (доставка до дверей)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    предоплата, доставку до адреса Заказчика организует и оплачивает Поставщик

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ящик распределительный водозащищённый PLM-43 Zenitel"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Громкоговоритель VML-1520 15ВТ IP66 Zenitel"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Трубка телефонная настенного монтажа Zenitel VMP-211 IP44"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Станция телефонная цифровая VMP-530 IP65 Zenitel"

    Кол-во: 1.000

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