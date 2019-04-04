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    Главная / Торги / Очки, стропа Арктика

    Очки, стропа Арктика

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 14:0004.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90991Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90991

    Наименование закупки

    Очки, стропа Арктика

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 11:00

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-27

    Факс

    +7 499 580-38-89

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Муфтахова Светлана Талгатовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Мурманская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Очки, стропа Арктика

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.04.2019 14:00 GMT +304.04.2019 14:0004.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90991Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Очки, стропа Арктика

    Начальная цена

    407 628,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Мурманская область, г. Мурманск, ул. Траловая д.2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата в течение 30 дней с момента поставки, стоимость включает доставку до адреса поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Очки защитные Uvex Ай-во 9160 285 прозрачные Восток-Сервис"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 2"

    "Запасная часть к СИЗ Адаптер Honeywell Supervizor СА66"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Запасная часть к СИЗ Экран сменный Honeywell Supervizor 1002307"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 4"

    "Строп страховочный Miller МЕ-82 Маниард 1005318"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Строп страховочный Miller Титан СЗ 1008281"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Привязь страховочная ARX PS-2 с поясом EN 358 EN 361 ГОСТ Р ЕН 358-2008 ГОСТ Р ЕН 361-2008"

    Кол-во: 10.000

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