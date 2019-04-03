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    Главная / Торги / коммутатор и жесткие диски для СПб

    коммутатор и жесткие диски для СПб

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 00:0003.04.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90990Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90990

    Наименование закупки

    коммутатор и жесткие диски для СПб

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 11:01

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности"
    Все закупки и тендеры АО "ДРАГА"

    Юридический адрес

    197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42Н

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Контактный телефон

    +7 495 719-53-97

    Факс

    +7 495 719-45-85

    Адрес электронной почты

    info@draga.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Крецу Александра Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Коммутатор и жесткие диски для СПб

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.04.2019 00:00 GMT +303.04.2019 00:0003.04.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90990Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Коммутатор и жесткие диски для СПб

    Начальная цена

    35 793,22

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, 197110, город Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2, лит. А, пом. 42НРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата, доставка (до кабинета контактного лица), включена в стоимость.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ДРАГА"
    Все закупки и тендеры АО "ДРАГА"

    Адрес местонахождения

    197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42Н

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Диск жесткий HGST Ultrastar 7K6000 HUS726060ALE614 6 ТБ 3.5" 128 МБ SATA III 0F23021"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Коммутатор Mikrotik CRS326-24G-2S+RM 24 порта Cloud Router Switch with RouterOS L5, 1U rackmount enclosure"

    Кол-во: 1.000

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