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    Главная / Торги / Поставка шин

    Поставка шин

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 08:0003.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90986Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90986

    Наименование закупки

    Поставка шин

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 10:17

    Документация процедуры

    Перечень_документов.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1

    Почтовый адрес

    117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-18

    Факс

    +7 499 580-45-21

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова Анастасия Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Поставка шин

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.04.2019 08:00 GMT +303.04.2019 08:0003.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90986Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шин

    Начальная цена

    494 773,02

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Профсоюзная 125 АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты по настоящему Договору производятся за фактически поставленную Продукцию, в течении 30 (тридцати) календарных дней на основании выставленного счета с момента подписания Покупателем товарных накладных по форме ТОРГ-12.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Адрес местонахождения

    141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1

    117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автошина для легковых автомобилей Continental ContiSportContact 5 MO 245/40R17 91 Y TL(TBL) FR летняя нешипованная"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Автошина для легковых автомобилей Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV MGT 265/45R20 108 Y XL FP летняя нешипованная"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Автошина для легковых автомобилей Nokian Hakka Black 2 SUV 295/40R21 111 Y XL летняя нешипованная"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 4"

    "Автошина для легковых автомобилей Nokian Hakka Black 225/55 R17 101 Y XL летняя"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Автошина для легковых автомобилей Continental ContiSportContact 5 MO 245/45R19 102 Y TL(TBL) XL FR летняя нешипованная"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Автошина для легковых автомобилей Goodyear EfficientGrip 245/45 R19 102 Y летняя"

    Кол-во: 4.000

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