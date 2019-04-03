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Наименование закупки
Ремонт анализатора гемостаза ACL Elite PRO
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 10:02
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603126, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, 190,
Почтовый адрес
603163, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д.11, корп.1
Контактный телефон
+7 831 282-16-28
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@nnood.ru
Ф.И.О. контактного лица
Железин Олег Валерьевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ремонт анализатора гемостаза ACL Elite PRO
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
03.04.2019 08:30 GMT +303.04.2019 08:3003.04.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90981Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт анализатора гемостаза ACL Elite PRO
Начальная цена
30 254,24
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Анкудиновское шоссе, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течении 30 дней со дня подписания акта оказанных услуг. Оказание услуг со дня подписания договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "НОКОД"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОКОД"
Адрес местонахождения
603126, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, 190,
603163, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д.11, корп.1
Кол-во: 1.000
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