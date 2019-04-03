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    Главная / Торги / ЦЗ №03 Приборы для измерения

    ЦЗ №03 Приборы для измерения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 12:0003.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90973Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90973

    Наименование закупки

    ЦЗ №03 Приборы для измерения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 09:15

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Чеченгазпром
    Все закупки и тендеры АО "ЧЕЧЕНГАЗПРОМ"

    Юридический адрес

    364020, Российская Федерация, Чеченская Республика, Грозный, Моздокская, 35

    Почтовый адрес

    364020, Российская Федерация, Чеченская Республика, Грозный, Моздокская, 35

    Контактный телефон

    +7 8712 22-30-32

    Факс

    +7 8712 22-34-97

    Адрес электронной почты

    g223497@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Чеченская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ЦЗ №03 Приборы для измерения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.04.2019 12:00 GMT +303.04.2019 12:0003.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90973Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЦЗ №03 Приборы для измерения

    Начальная цена

    139 300,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Чеченская Республика, 364029 ЧР, г. Грозный, ул. Восточная объездная, 13 ВРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного Товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами акта сдачи-приемки (товарной накладной) товара при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры и иных документов, указанных в п. 4.1.1. настоящего Договора. Расходы по транспортировке (доставке) Товара до пункта назначения (за исключением случаев самовывоза Товара Покупателем) несет Поставщик.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ЧЕЧЕНГАЗПРОМ"
    Все закупки и тендеры АО "ЧЕЧЕНГАЗПРОМ"

    Адрес местонахождения

    364020, Российская Федерация, Чеченская Республика, Грозный, Моздокская, 35

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шаблон радиусный для контроля катетов шва УШС-2"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Приспособление для измерения глубины подрезов ЭЛИТЕСТ ИГП-10 ТУ 3936-039-96651179-2015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Толщиномер ультразвуковой А1207 0.8-100ММ базовый комплект"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Адгезиметр механический Novotest АМЦ-1"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Адгезиметр битумной и мастичной изоляции СМ-1"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Пирометр Кельвин 1000 -50°…+1000ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 1.000

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