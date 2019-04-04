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    Главная / Торги / Поставка МТР (Жалюзи)

    Поставка МТР (Жалюзи)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 12:3004.04.2019 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90970Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90970

    Наименование закупки

    Поставка МТР (Жалюзи)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 08:44

    Документация процедуры

    Тех_задание_на_поставку_товара_жалюзи_18.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Контактный телефон

    +7 34949 6-65-31

    Факс

    +7 34949 6-65-30

    Адрес электронной почты

    A.Stovba@ygd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стовба Алексей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка МТР (Жалюзи)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.04.2019 12:30 GMT +304.04.2019 12:3004.04.2019 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90970Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка МТР (Жалюзи)

    Начальная цена

    309 874,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, город Новый Уренгой, улица Геологоразведчиков д.9.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    а) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за датой получения Покупателем от Поставщика оригинала счета-фактуры.» (пункт включается в текст Договора, если указана статья платежного баланса «МТР на технологические нужды и капитальный ремонт», а Поставщик не является субъектом малого и среднего предпринимательства); б) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом в течение 30 календарных дней с даты подписания Покупателем товарной накладной формы № ТОРГ-12.» (пункт включается в текст Договора, если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Жалюзи тканевые Box+Манила светло-бежевый 2261 0.89х1.58М"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 2"

    "Жалюзи тканевые Плиссе P1700 креп перла 0.94х2.77М"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 3"

    "Жалюзи вертикальные тканевые Скрин 016 белый 1.87х2.76М"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Жалюзи горизонтальные тканевые G-Form 4020 слоновая кость 0.54х1.58М"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 5"

    "Жалюзи рулонные тканевые Вох+ Натали 02 кремовый 0.60х1.30М"

    Кол-во: 8.000

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