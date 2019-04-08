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    Главная / Торги / Запчати к автобусам ПАЗ

    Запчати к автобусам ПАЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 15:0008.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90969Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90969

    Наименование закупки

    Запчати к автобусам ПАЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 08:36

    Документация процедуры

    Техническое_задание_на_запчасти_к_автобусам_ПАЗ.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОКОЛОННА № 1825"
    Все закупки и тендеры АО "АК № 1825"

    Юридический адрес

    460961, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЛЕСОЗАЩИТНАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    460052, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20

    Контактный телефон

    +7 3532 34-32-50

    Факс

    +7 3532 34-32-51

    Адрес электронной почты

    main@ak1825.e4u.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Запчати к автобусам ПАЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.04.2019 15:00 GMT +308.04.2019 15:0008.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90969Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запчати к автобусам ПАЗ

    Начальная цена

    200 835,54

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, г. Оренбург ул. Лесозащитная, 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата товара в течении 30 календарных дней с момента поставки товара, поставка товара осуществляется за счет средств поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "АК № 1825"
    Все закупки и тендеры АО "АК № 1825"

    Адрес местонахождения

    460961, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЛЕСОЗАЩИТНАЯ, 20,

    460052, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Синхронизатор ЗИЛ-130 2-3 передачи КПП (СААЗ) 130-1701150"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Синхронизатор ПАЗ (СААЗ) 4-5 передачи скоростной КПП 320570-1701151"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Шестерня ПАЗ скоростной КПП 4-5 передачи вторичного вала z=21 320570-1701181"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 4"

    "Шестерня ПАЗ скоростной КПП 3 передачи вторичного вала z=30 (СААЗ) 320570-1701131"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 5"

    "Шестерня ПАЗ скоростной КПП 2 передачи вторичного вала z=39 320570-1701127"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 6"

    "Шестерня промежуточного вала КПП ПАЗ 320570-1701056 СААЗ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 7"

    "Вал вторичный КПП ЗИЛ-130/5301 130-1701105-Б2"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 8"

    "Шестерня 5ой передачи КПП МАЗ 3206-1701185"

    Кол-во: 6.000

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