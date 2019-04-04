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    Главная / Торги / Поставка оборудования для КС СС

    Поставка оборудования для КС СС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 08:0004.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90961Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90961

    Наименование закупки

    Поставка оборудования для КС СС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 07:51

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-68-25

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vahrushev@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вахрушев Сергей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка оборудования для КС СС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.04.2019 08:00 GMT +304.04.2019 08:0004.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90961Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования для КС СС

    Начальная цена

    242 129,17

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, г.Чайковский, промзона СУТУЗОВО, УМТСиК база по хранению МТРРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    30 дней после поставки на склад покупателя

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Радиотелефон Senao SN-358R Ultra база, трубка"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Источник бесперебойного питания переменного тока СИПБ3КА.9-11 9А·Ч 220В 3КВ·А 220В 440х690х86.5ММ 4.9А 16.7КГ ДЕШК 430504.001 ТУ АО Связь Инжиниринг Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Устройство контроля и сигнализации, двух постовое (проводная связь) УДКС 4615-01"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Телефон Вектор ST-555/08 белый повтор последнего набранного номера, кнопки сброса линии/отключения микрофона, пауза в процессе набора номера, регулятор громкости/отключение звонка, громкая связь, регулятор громкости спикерфона, музыка в режиме удержания линии, дисплей, часы, таймер времени разговора, память, световая индикация вызова, индикатор снятой трубки, переключение тональный/импульсный, возможность установки на стене"

    Кол-во: 1.000

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