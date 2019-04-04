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    Главная / Торги / Поставка запасных частей к редуктору-вариатору привода мешалки осветлителя для нужд ООО "Сибметахим"

    Поставка запасных частей к редуктору-вариатору привода мешалки осветлителя для нужд ООО "Сибметахим"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 09:0004.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90960Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90960

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей к редуктору-вариатору привода мешалки осветлителя для нужд ООО "Сибметахим"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 06:25

    Документация процедуры

    Проект_договора.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром метанол»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Юридический адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Почтовый адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Контактный телефон

    +7 3822 70-30-62

    Факс

    +7 3822 70-30-13

    Адрес электронной почты

    tender@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мурашев Евгений Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей к редуктору-вариатору привода мешалки осветлителя для нужд ООО "Сибметахим"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.04.2019 09:00 GMT +304.04.2019 09:0004.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90960Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к редуктору-вариатору привода мешалки осветлителя для нужд ООО "Сибметахим"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, 634067, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, Кузовлевский тракт, д. 2, стр. 169 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного товара осуществляется Покупателем на 30-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкив для клиноременных передач ведущий вариатора 506 к редуктору NORD SK 32F-R15OZ-90SH/4"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Шкив для клиноременных передач ведомый вариатора 507 к редуктору NORD тип SK 32F-R15OZ-90SH/4"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Ремень вариатора клиновой 508 для рудeктора NORD, тип SK 32F-R15OZ-90SH/4"

    Кол-во: 5.000

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