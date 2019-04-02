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    Главная / Торги / Поставка средств связи для нужд Сургутского филиала ООО "Газпром энерго"

    Поставка средств связи для нужд Сургутского филиала ООО "Газпром энерго"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 09:3002.04.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90956Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90956

    Наименование закупки

    Поставка средств связи для нужд Сургутского филиала ООО "Газпром энерго"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 19:38

    Документация процедуры

    Типовая_форма_договора.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»
    Все закупки и тендеры «Газпром энерго»

    Юридический адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-60 доб. 65930

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    i.gerchenko@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полетаев Павел Павлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка средств связи для нужд Сургутского филиала ООО "Газпром энерго"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.04.2019 09:30 GMT +302.04.2019 09:3002.04.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90956Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка средств связи для нужд Сургутского филиала ООО "Газпром энерго"

    Начальная цена

    565 187,54

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Производственная, д. 4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата каждой отдельной партии Товара осуществляется в течение 30 календарных дней с момента получения грузополучателем в совокупности партии Товара и относящихся к данному Товару документов. Транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя должны быть включены в стоимость товара. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «Газпром энерго»
    Все закупки и тендеры «Газпром энерго»

    Адрес местонахождения

    119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125

    119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "IP-телефон Yealink SIP-T27G черный графический монохромный 240х120 с подсветкой 6 линий ГОСТ Р 51287-99 ИскраУралТел Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Коммутатор неуправляемый Wi-Tek WI-PS150GFV 48 портов 100Base-TX/802.3af/at /PoE/ Combo GE/SFP AC 110-265В 50/60ГЦ 440х290х45ММ ГОСТ 2.739-68 АйПиМатика Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "IP-телефон Yealink SIP-T54S черный цветной 480х272 с подсветкой 16 линий ГОСТ Р 51287-99 ИскраУралТел Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "IP-телефон Yealink SIP-T48S черный жидкокристаллический 800x480 с подсветкой 16 линий ГОСТ Р 51287-99 ИскраУралТел Россия"

    Кол-во: 6.000

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