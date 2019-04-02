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Наименование закупки
Поставка комплекса очистки скважин с переводниками
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 17:57
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Контактный телефон
+7 812 609-68-78 доб. 6096865
Факс
Адрес электронной почты
u.prusakov@podzem-remont.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прусаков Юрий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплекса очистки скважин с переводниками
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
02.04.2019 00:00 GMT +302.04.2019 00:0002.04.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90954Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплекса очистки скважин с переводниками
Начальная цена
414 230,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, 629300, Российская Федерация , ЯНАО, Надымский район, п. Пангоды, Промзона, БПО Надымского УИРС (База стройиндустрии)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата поставляемого Товара по настоящему договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента получения надлежащим образом оформленных оригиналов счетов-фактур, товарных накладных.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
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