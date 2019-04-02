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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка запасных частей и картриджей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 17:51
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Почтовый адрес
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Контактный телефон
+7 499 580-10-51
Факс
+7 499 580-10-22
Адрес электронной почты
D.G.Kozlov@inform.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козлов Дмитрий Геннадиевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей и картриджей
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
02.04.2019 12:00 GMT +302.04.2019 12:0002.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90953Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей и картриджей
Начальная цена
532 407,40
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город,Московская область, Московская обл. дер. Ащерино Санкт-Петербург, произв. зона ГореловоРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Стоимость доставки до склада включена в стоимость оборудования Оплата через 30 календарных дней с даты поставки оборудования на склад
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром информ"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром информ"
Адрес местонахождения
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Кол-во: 18.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 17.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 19.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 21.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 48.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 7.000
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