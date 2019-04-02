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    Главная / Торги / Сидоренко 27-19 Масла

    Сидоренко 27-19 Масла

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 01:0002.04.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90946Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90946

    Наименование закупки

    Сидоренко 27-19 Масла

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 16:37

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-27

    Факс

    +7 499 580-38-89

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Муфтахова Светлана Талгатовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Сидоренко 27-19 Масла

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.04.2019 01:00 GMT +302.04.2019 01:0002.04.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90946Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сидоренко 27-19 Масла

    Начальная цена

    257 757,64

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, г. Владивосток ул. Дальзаводская д.2 пирс АСЗ (Амурский судостроительный завод), до борта судна. Контакты капитана для организации пропуска +7-911-456-35-51Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 календарных дней после подписания заказчиком документов о приёмке товара. ЗАКАЗ и ПОСТАВКА товара осуществляются только после получения поставщиком письменного уведомления от заказчика до склада заказчика. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ согласование форм, сертификатов, паспортов, копий отгрузочных документов на момент отгрузки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло гидравлическое DTE 10 Excel 15 Mobil канистра 20Л; ДМ³"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Масло индустриальное редукторное MOL Transol 68 10ЛИТР"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Масло трансмиссионное минеральное MOL Transfluid TO-4 SAE 30 10Л"

    Кол-во: 2.000

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