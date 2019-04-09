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    Главная / Торги / Работы по текущему ремонту административного здания с подвалом и пристройками, административного здания с навесом, административного здания с подвалом Отделения-НБ Кабардино-Балкарская Республика

    Работы по текущему ремонту административного здания с подвалом и пристройками, административного здания с навесом, административного здания с подвалом Отделения-НБ Кабардино-Балкарская Республика

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.04.2019 15:0009.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90940Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90940

    Наименование закупки

    Работы по текущему ремонту административного здания с подвалом и пристройками, административного здания с навесом, административного здания с подвалом Отделения-НБ Кабардино-Балкарская Республика

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 16:13

    Документация процедуры

    ЭП_PR2.rar

    ЭП_PR1.doc

    ЭД_13059.pdf

    Архив_ZIP_-_WinRAR.zip

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации
    Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России

    Юридический адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Почтовый адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Контактный телефон

    +7 928 274-06-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    03SVC_UOZE@cbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Кабардино-Балкарская Республика

    Ключевые слова:

    рис, стройка, лом, ремонт

    Список лотов

    Лот

    Работы по текущему ремонту административного здания с подвалом и пристройками, административного здания с навесом, административного здания с подвалом Отделения-НБ Кабардино-Балкарская Республика

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.04.2019 15:00 GMT +309.04.2019 15:0009.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90940Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по текущему ремонту административного здания с подвалом и пристройками, административного здания с навесом, административного здания с подвалом Отделения-НБ Кабардино-Балкарская Республика

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Кабардино-Балкарская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Шогенцукова/Головко, 1/2. Подробные требования к условиям, порядку и месту выполнения работ изложены в Техническом задании (приложение 1 к настоящему запросу информации)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Подробные требования к условиям, порядку и месту выполнения работ изложены в Техническом задании (приложение 1 к настоящему запросу информации)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Южное ГУ Банка России
    Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России

    Адрес местонахождения

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Наименование заказчика

    Южное ГУ Банка России
    Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России

    Адрес местонахождения

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы по текущему ремонту административного здания с подвалом и пристройками, административного здания с навесом, административного здания с подвалом Отделения-НБ Кабардино-Балкарская Республика"

    Кол-во: 1.000

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