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Наименование закупки
Работы по текущему ремонту административного здания с подвалом и пристройками, административного здания с навесом, административного здания с подвалом Отделения-НБ Кабардино-Балкарская Республика
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 16:13
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Почтовый адрес
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Контактный телефон
+7 928 274-06-27
Факс
Адрес электронной почты
03SVC_UOZE@cbr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Работы по текущему ремонту административного здания с подвалом и пристройками, административного здания с навесом, административного здания с подвалом Отделения-НБ Кабардино-Балкарская Республика
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
09.04.2019 15:00 GMT +309.04.2019 15:0009.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90940Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по текущему ремонту административного здания с подвалом и пристройками, административного здания с навесом, административного здания с подвалом Отделения-НБ Кабардино-Балкарская Республика
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Кабардино-Балкарская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Шогенцукова/Головко, 1/2. Подробные требования к условиям, порядку и месту выполнения работ изложены в Техническом задании (приложение 1 к настоящему запросу информации)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Подробные требования к условиям, порядку и месту выполнения работ изложены в Техническом задании (приложение 1 к настоящему запросу информации)
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Южное ГУ Банка России
Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России
Адрес местонахождения
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Наименование заказчика
Южное ГУ Банка России
Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России
Адрес местонахождения
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Кол-во: 1.000
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