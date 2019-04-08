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    Главная / Торги / Работы по текущему ремонту помещений здания Национальный Банк Республики Калмыкия

    Работы по текущему ремонту помещений здания Национальный Банк Республики Калмыкия

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90939Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90939

    Наименование закупки

    Работы по текущему ремонту помещений здания Национальный Банк Республики Калмыкия

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 16:05

    Документация процедуры

    ЭП_PR2.rar

    ЭП_PR1.docx

    Запрос.docx

    Архив_ZIP_-_WinRAR.zip

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации
    Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России

    Юридический адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Почтовый адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Контактный телефон

    +7 928 274-06-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    03SVC_UOZE@cbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Калмыкия Республика

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Работы по текущему ремонту помещений здания Национальный Банк Республики Калмыкия

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.04.2019 12:00 GMT +308.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90939Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по текущему ремонту помещений здания Национальный Банк Республики Калмыкия

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Калмыкия Республика, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. им. Ю. Нейман, 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок выполнения работ: не позднее 01.12.2019. Подробные требования к условиям, порядку и месту выполнения работ изложены в Техническом задании (приложение 1 к настоящему запросу информации)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Южное ГУ Банка России
    Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России

    Адрес местонахождения

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Наименование заказчика

    Южное ГУ Банка России
    Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России

    Адрес местонахождения

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы по текущему ремонту помещений здания Национальный Банк Республики Калмыкия"

    Кол-во: 1.000

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