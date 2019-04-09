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Наименование закупки
Выполнение работ по текущему ремонту здания РКЦ Волжский
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 15:50
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Почтовый адрес
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Контактный телефон
+7 928 274-06-27
Факс
Адрес электронной почты
03SVC_UOZE@cbr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по текущему ремонту здания РКЦ Волжский
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
09.04.2019 12:00 GMT +309.04.2019 12:0009.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90937Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по текущему ремонту здания РКЦ Волжский
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Волгоградская область, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Сталинградская, 13. Подробные требования к условиям, порядку и месту выполнения работ изложены в Техническом задании (приложение 1 к настоящему запросу информации)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Срок выполнения работ: не позднее 30 августа 2019 года. Подробные требования к условиям, порядку и месту выполнения работ изложены в Техническом задании (приложение 1 к настоящему запросу информации)
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Южное ГУ Банка России
Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России
Адрес местонахождения
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Наименование заказчика
Южное ГУ Банка России
Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России
Адрес местонахождения
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Кол-во: 1.000
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