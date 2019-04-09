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    Главная / Торги / Выполнение работ по текущему ремонту здания РКЦ Волжский

    Выполнение работ по текущему ремонту здания РКЦ Волжский

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.04.2019 12:0009.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90937Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90937

    Наименование закупки

    Выполнение работ по текущему ремонту здания РКЦ Волжский

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 15:50

    Документация процедуры

    ЭП_PR2.rar

    ЭП_PR1.docx

    Запрос.docx

    Pr_2.zip

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации
    Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России

    Юридический адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Почтовый адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Контактный телефон

    +7 928 274-06-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    03SVC_UOZE@cbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Выполнение работ по текущему ремонту здания РКЦ Волжский

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.04.2019 12:00 GMT +309.04.2019 12:0009.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90937Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по текущему ремонту здания РКЦ Волжский

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Волгоградская область, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Сталинградская, 13. Подробные требования к условиям, порядку и месту выполнения работ изложены в Техническом задании (приложение 1 к настоящему запросу информации)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок выполнения работ: не позднее 30 августа 2019 года. Подробные требования к условиям, порядку и месту выполнения работ изложены в Техническом задании (приложение 1 к настоящему запросу информации)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Южное ГУ Банка России
    Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России

    Адрес местонахождения

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Наименование заказчика

    Южное ГУ Банка России
    Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России

    Адрес местонахождения

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по текущему ремонту здания РКЦ Волжский"

    Кол-во: 1.000

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