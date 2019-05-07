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    Главная / Торги / Воздушный фильтр к судовым двигателям (Главные двигатели Electro Motive Diesel, EMD L20-710-G7B), 22, Черский

    Воздушный фильтр к судовым двигателям (Главные двигатели Electro Motive Diesel, EMD L20-710-G7B), 22, Черский

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.05.2019 01:0007.05.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90930Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90930

    Наименование закупки

    Воздушный фильтр к судовым двигателям (Главные двигатели Electro Motive Diesel, EMD L20-710-G7B), 22, Черский

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 15:17

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-27

    Факс

    +7 499 580-38-89

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Муфтахова Светлана Талгатовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Воздушный фильтр к судовым двигателям (Главные двигатели Electro Motive Diesel, EMD L20-710-G7B), 22, Черский

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.05.2019 01:00 GMT +307.05.2019 01:0007.05.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90930Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Воздушный фильтр к судовым двигателям (Главные двигатели Electro Motive Diesel, EMD L20-710-G7B), 22, Черский

    Начальная цена

    334 800,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект 59, до борта судна (территория Находкинского судоремонтного завода), пропуск на территорию платный (ориентировочно 780-2050 руб.). Пропуск организует и оплачивает Поставщик.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    отсрочка платежа 30 рабочих дней, доставку до адреса Заказчика организует и оплачивает Поставщик

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр воздушный P618921 главного двигателя Electro Motive Diesel EMD L20-710-G7B"

    Кол-во: 50.000

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