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    Главная / Торги / Поставка материалов для творчества

    Поставка материалов для творчества

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.04.2019 08:0022.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90928Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90928

    Наименование закупки

    Поставка материалов для творчества

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 15:52

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"

    Юридический адрес

    606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17

    Почтовый адрес

    606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17

    Контактный телефон

    +7 83164 6-31-68

    Факс

    +7 83164 6-31-23

    Адрес электронной почты

    Kuzpni@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов для творчества

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.04.2019 08:00 GMT +322.04.2019 08:0022.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90928Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для творчества

    Начальная цена

    28 990,44

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606254, Нижегородская область, Воротынский район, пос. Кузьмияр, ул. Центральная, д. 17Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с договором. Характеристики товара прописаны в комментариях, по согласованию с заказчиком.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"

    Адрес местонахождения

    606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17

    Наименование заказчика

    ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"

    Адрес местонахождения

    606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17

    Наименование заказчика

    ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"

    Адрес местонахождения

    606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17

    Наименование заказчика

    ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"

    Адрес местонахождения

    606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор для творчества Пес Рекс шитьё и вышивание Origami пяльцы-рамка/ детали из фетра и ткани/ пуговицы/ нитки/ игла/ лента/ инструкция 931202 от 7 лет"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Бумага цветная в наборах Апплика самоклеющаяся бархатная А4 5л. 5цв."

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Скотч двухсторонний 50ММх25М полипропиленовый"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Шпагат джутовый 1200текс 2 переплетные нити 2ММ 50М"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 5"

    "Материал упаковочный фетр 50х70СМ Южная Корея"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Набор для творчества Пес Рекс шитьё и вышивание Origami пяльцы-рамка/ детали из фетра и ткани/ пуговицы/ нитки/ игла/ лента/ инструкция 931202 от 7 лет"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Фоторамка для дипломов, сертификатов, грамот А4 21х30СМ пластиковая синий металлик"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 8"

    "Ножницы офисные канцелярские Attomex Duo 20.5СМ нержавеющая сталь двухцветные 4091822"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Ткань Тесьма 100% ПЭ в ассортименте ОАЭ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Салфетки бумажные кружевные серверовочные 26.5СМ 250ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Полотно нетканое Дорнит полипропилен коричневый/ белый 200Г/М2 Канвалан 300СМx100М"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Краска гуашевая Луч 8С 398-08 светло-зеленая 225МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Краска художественная акриловая Greenwich Line Акр_6729 12 цветов"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Клей высокопрочный Момент Супер 3Г блистер"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 15"

    "Лента атласная тесьма декоративная 1.2СМ 100% полиэстер"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 16"

    "Бязь суровая хлопчатобумажная 150СМ рулон 100м"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Полотно нетканое Синтепон 100% ПЭ 200Г/М2 150СМ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Набор швейный Петер Пак в картонной упаковке нитки 5 цветов, игла 1080"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 19"

    "Пластилин скульптурный для опечатывания 0,5КГ"

    Кол-во: 2.000

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