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    Главная / Торги / Поставка связевого оборудования

    Поставка связевого оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 09:0003.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90923Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90923

    Наименование закупки

    Поставка связевого оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 15:50

    Документация процедуры

    Проект_договора.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Юридический адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Почтовый адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Контактный телефон

    +7 8442 96-02-43

    Факс

    +7 8442 96-02-43

    Адрес электронной почты

    t.balashova@vlg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Балашова Татьяна Геннадиевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка связевого оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.04.2019 09:00 GMT +303.04.2019 09:0003.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90923Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка связевого оборудования

    Начальная цена

    415 714,98

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Волгоградская область, В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с проектом договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Адрес местонахождения

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Телефон проводной Panasonic KX-TS2365RUW белый кнопочный"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Телефон проводной Gigaset DA210 белый"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Устройство доступа ПолиКом-741F-2FСh4 доступ к Е1 организация 2 каналов ТЧ в таймслотах, четырехпроводные окончания; настольный, установка в 1U, 19", DC"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Пульт микрофонный студийного оборудования связи совещаний участника ПМ 3101"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 5"

    "Пульт микрофонный студийного оборудования связи совещаний председателя ПМ 3201П"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Комплектующие конференц-систем Узел печатный блока управления БУ-5060"

    Кол-во: 8.000

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