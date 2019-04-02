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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Оказание образовательных услуг для нужд филиала «Надымское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 15:14
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 495 719-20-37
Факс
Адрес электронной почты
A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чистикова Ирина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание образовательных услуг для нужд филиала «Надымское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание».
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
02.04.2019 12:00 GMT +302.04.2019 12:0002.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90918Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание образовательных услуг для нужд филиала «Надымское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание».
Начальная цена
78 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым ,2-й проезд.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Заказчик производит оплату оказанных Исполнителем услуг в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами актов об оказании услуг на основании выставленных Исполнителем счетов, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 32.000
Кол-во: 33.000
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