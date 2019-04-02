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    Главная / Торги / Оказание образовательных услуг для нужд филиала «Надымское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание».

    Оказание образовательных услуг для нужд филиала «Надымское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 12:0002.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90918Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90918

    Наименование закупки

    Оказание образовательных услуг для нужд филиала «Надымское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 15:14

    Документация процедуры

    Договор.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-20-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чистикова Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    питание

    Список лотов

    Лот

    Оказание образовательных услуг для нужд филиала «Надымское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.04.2019 12:00 GMT +302.04.2019 12:0002.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90918Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание образовательных услуг для нужд филиала «Надымское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание».

    Начальная цена

    78 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым ,2-й проезд.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Заказчик производит оплату оказанных Исполнителем услуг в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами актов об оказании услуг на основании выставленных Исполнителем счетов, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обучение по пожарной безопасности "Пожарно-технический минимум" 28 часов"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 2"

    "Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда работников организаций 40 часовЧ"

    Кол-во: 33.000

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