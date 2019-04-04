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    Главная / Торги / Запрос информации о стоимости поставки прочего инвентаря для Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации

    Запрос информации о стоимости поставки прочего инвентаря для Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 21:0004.04.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90917Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90917

    Наименование закупки

    Запрос информации о стоимости поставки прочего инвентаря для Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 15:07

    Документация процедуры

    Приложение_3_к_запросу_информации.xlsx

    Приложение_2_к_Запросу_информации_Спецификация.xls

    Приложение_1_к_Запросу_информации.doc

    Запрос_информации_28.03.2019.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры БАНК РОССИИ, Уральское ГУ

    Юридический адрес

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    Почтовый адрес

    620144, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Циолковского, 18

    Контактный телефон

    +7 343 251-30-87

    Факс

    Адрес электронной почты

    chashchinaia@cbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Запрос информации о стоимости поставки прочего инвентаря для Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.04.2019 21:00 GMT +304.04.2019 21:0004.04.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90917Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос информации о стоимости поставки прочего инвентаря для Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, г. ЕкатеринбургРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с документацией

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    БАНК РОССИИ, Уральское ГУ
    Все закупки и тендеры БАНК РОССИИ, Уральское ГУ

    Адрес местонахождения

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    620144, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Циолковского, 18

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Доска гладильная"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Чемодан"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Ваза"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Ваза"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Ведро 10 л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Ведро 5 л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Корзина пластиковая"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 8"

    "Контейнер пластиковый для хранения игрушек"

    Кол-во: 54.000

    "Позиция 9"

    "Горшок детский (возраст 2-3 лет и 3-4 лет)"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 10"

    "Корзина для обуви (универсальная)"

    Кол-во: 40.000

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