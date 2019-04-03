Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка фильтров для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Поставка фильтров для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 04:0003.04.2019 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90912Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90912

    Наименование закупки

    Поставка фильтров для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 15:00

    Документация процедуры

    Проект_договора_поставки_от_20_ноября_2018.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    Почтовый адрес

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Контактный телефон

    +7 343 359-76-22

    Факс

    +7 343 287-22-04

    Адрес электронной почты

    Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шлыков Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка фильтров для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.04.2019 04:00 GMT +303.04.2019 04:0003.04.2019 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90912Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фильтров для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Начальная цена

    277 627,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Раздольная 2а(склад №1)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок поставки - в течение 30-ти календарных дней с даты заключения договора. Оплата поставляемых товаров осуществляется в течение 30 календарных дней с момента подписания товарной накладной при наличии счет-фактуры. Доставка на склад покупателя осуществляется поставщиком (его силами и средствами).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Элемент фильтрующий G-Oi ФЭМ-GA-10 54/28/305 (44.31.00.СвС) ТУ 4145-021-54116265-2011"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 2"

    "Элемент фильтрующий G-Oi ФЭМ-GA-25 78/40,5/237 (44.31.00.СвС) ТУ 4145-021-54116265-2011"

    Кол-во: 60.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Ценовой запрос № 262752
    Поставка фильтров масляных
    Поставка фильтров масляных
    262752
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Ценовой запрос № 78345
    Поставка фильтров и электрооборудования к дорожно-строительной техники
    Поставка фильтров и электрооборудования к дорожно-строительной техники
    78345
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    05.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    496 660
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ООО "АВТОВЕРСИЯ"
    Ценовой запрос № 84360
    Обслуживание ТО и ТР по договору : Адм-336-2018-08/30
    Обслуживание ТО и ТР по договору : Адм-336-2018-08/30
    84360
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2019 06:00(GMT+03:00)
    600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новосибирская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить